Η Cyber Monday είναι η κατεξοχήν ημέρα μεγάλων εκπτώσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ωστόσο δεν παύει να κρύβει και παγίδες από επιτηδείους

Η Black Friday πλησιάζει, με τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις εκπτώσεις που αντικρίζουν στις βιτρίνες, ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που περιμένουν την Cyber Monday, η οποία ακολουθεί και φέτος πέφτει 30 Νοεμβρίου, προκειμένου να ψωνίσουν διαδικτυακά, προσδοκώντας σε ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες αγοράς.

Και μπορεί οι ηλεκτρονικές αγορές έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα, ωστόσο πίσω από τις δελεαστικές προσφορές και τις εντυπωσιακές εκπτώσεις μπορεί να κρύβονται ηλεκτρονικές απάτες. Ψεύτικα e-shop εμφανίζονται στο διαδίκτυο, διαφημίζονται στα social media και υπόσχονται επώνυμα προϊόντα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, με στόχο να αποσπάσουν χρήματα και προσωπικά στοιχεία από ανυποψίαστους καταναλωτές.

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Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς επισημαίνει, ότι η ελληνική γλώσσα σε μια ιστοσελίδα δεν αποτελεί απόδειξη, ότι η επιχείρηση βρίσκεται στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, πριν από κάθε ηλεκτρονική αγορά χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος, ώστε οι καταναλωτές να μην πέσουν θύματα απάτης.

Υπάρχουν οκτώ βασικά σημεία που μπορούν να αποκαλύψουν ένα ύποπτο ηλεκτρονικό κατάστημα.

1. Ελέγξτε ποιος βρίσκεται πίσω από το e-shop

Ένα νόμιμο ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία της επιχείρησης: επωνυμία, ΑΦΜ, αριθμό ΓΕΜΗ, φυσική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Συνήθως οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας ή στους «Όρους χρήσης».

Αν το μοναδικό στοιχείο επικοινωνίας είναι μια φόρμα ή μια διεύθυνση email από δωρεάν υπηρεσία, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.

Επιπλέον, το γεγονός ότι μια ιστοσελίδα είναι γραμμένη στα ελληνικά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η επιχείρηση εδρεύει στη χώρα μας. Αν μια προσφορά εμφανίζεται στα social media και δεν μπορεί να εξακριβωθεί ποιος πουλάει το προϊόν και πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του ο αγοραστής, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να μην προχωρήσει στην αγορά.

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2. Αναζητήστε την επιχείρηση στο ΓΕΜΗ

Ένας δωρεάν τρόπος ελέγχου είναι η υπηρεσία Δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, μέσω της ιστοσελίδας publicity.businessportal.gr.

Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν μια επιχείρηση με την επωνυμία, το ΑΦΜ ή τον αριθμό ΓΕΜΗ και να δουν στοιχεία όπως η κατάσταση λειτουργίας της, η δραστηριότητα και η διοίκησή της. Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται και η ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης.

Εάν το ΑΦΜ που αναγράφεται στο e-shop δεν αντιστοιχεί σε κάποια επιχείρηση ή παραπέμπει σε διαφορετική εταιρεία, πρόκειται για σοβαρή ένδειξη κινδύνου και η αγορά δεν πρέπει να προχωρήσει.

3. Δείτε πότε δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα

Η διάρκεια ζωής πολλών ψεύτικων e-shop είναι μικρή. Οι απατεώνες δημιουργούν μια ιστοσελίδα, συγκεντρώνουν χρήματα από ανυποψίαστους καταναλωτές και στη συνέχεια εξαφανίζονται, εμφανιζόμενοι ενδεχομένως με διαφορετική ηλεκτρονική διεύθυνση.

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Μέσω μιας αναζήτησης WHOIS για το συγκεκριμένο domain μπορεί να διαπιστωθεί πότε καταχωρίστηκε η ιστοσελίδα.

Εάν ένα κατάστημα διαφημίζει «20 χρόνια εμπειρίας», αλλά το domain του δημιουργήθηκε μόλις πριν από έναν μήνα, υπάρχει προφανής αναντιστοιχία που απαιτεί προσοχή.

Επιφυλακτικότητα χρειάζεται επίσης απέναντι σε περίεργες καταλήξεις ιστοσελίδων ή διευθύνσεις που μοιάζουν με εκείνες γνωστών καταστημάτων, αλλά διαφέρουν σε ένα γράμμα ή έναν χαρακτήρα.

4. Μην παρασύρεστε από τις εξωπραγματικές εκπτώσεις

Οι υπερβολικά χαμηλές τιμές αποτελούν ένα από τα συνηθέστερα δολώματα των ψεύτικων ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Επώνυμα προϊόντα που εμφανίζονται με έκπτωση 80% ή 90% θα πρέπει να προκαλούν υποψίες, ιδιαίτερα όταν η ίδια προσφορά δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κατάστημα.

Πριν από την αγορά, αναζητήστε το ίδιο ακριβώς προϊόν και το ίδιο μοντέλο σε γνωστές εμπορικές αλυσίδες και πλατφόρμες σύγκρισης τιμών. Εάν η απόκλιση είναι τεράστια και δεν δικαιολογείται, είναι προτιμότερο να αποφύγετε τη συναλλαγή.

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5. Αναζητήστε κριτικές και αξιολογήσεις εκτός της ιστοσελίδας

Οι θετικές κριτικές που εμφανίζονται μέσα στο ίδιο το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν αποτελούν απαραίτητα εγγύηση αξιοπιστίας, καθώς μπορούν να κατασκευαστούν εύκολα.

Αναζητήστε το όνομα του e-shop σε μηχανές αναζήτησης, συνοδεύοντάς το με λέξεις όπως «απάτη», «κριτικές» ή «εμπειρίες αγοραστών».

Ελέγξτε ανεξάρτητες πλατφόρμες αξιολογήσεων και διαδικτυακά φόρουμ, όπου άλλοι καταναλωτές ενδέχεται να έχουν καταγράψει προβλήματα με παραγγελίες, πληρωμές ή επιστροφές προϊόντων.

Ακόμη και η πλήρης απουσία αναφορών για ένα κατάστημα που εμφανίζεται ξαφνικά με ιδιαίτερα δελεαστικές προσφορές μπορεί να αποτελεί προειδοποιητική ένδειξη.

6. Προσέξτε ιδιαίτερα τον τρόπο πληρωμής

Οι καταναλωτές καλούνται να προτιμούν πληρωμές με κάρτα ή μέσω γνωστών και αξιόπιστων υπηρεσιών πληρωμών.

Εάν ένα άγνωστο ηλεκτρονικό κατάστημα δέχεται αποκλειστικά τραπεζική μεταφορά, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί εξονυχιστικά τα στοιχεία της επιχείρησης.

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην προστασία των τραπεζικών κωδικών. Δεν πρέπει ποτέ να δίνονται σε τρίτους κωδικοί web banking ή κωδικοί μιας χρήσης (OTP), καθώς κανένα κατάστημα δεν τους χρειάζεται για να ολοκληρώσει μια συνηθισμένη αγορά.

Πριν από την έγκριση μιας συναλλαγής μέσω της εφαρμογής της τράπεζας, ελέγξτε ότι το ποσό και ο δικαιούχος αντιστοιχούν σε αυτά που περιμένετε.

7. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους αποστολής και επιστροφών

Πριν ολοκληρώσετε μια παραγγελία, ενημερωθείτε για τη χώρα από την οποία αποστέλλεται το προϊόν, το κόστος μεταφορικών και το ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής.

Μια φαινομενικά εξαιρετική προσφορά μπορεί τελικά να αποδειχθεί ασύμφορη, εάν το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο εξωτερικό με έξοδα του αγοραστή.

Υπενθυμίζεται ότι στις εξ αποστάσεως αγορές από επιχείρηση οι καταναλωτές έχουν κατά κανόνα δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

8. Μην πατάτε απευθείας σε συνδέσμους από SMS και email

Ένα ακόμη συνηθισμένο τέχνασμα είναι η αποστολή μηνυμάτων SMS ή email που περιλαμβάνουν δήθεν προσφορές και παραπέμπουν σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Οι απατεώνες μπορούν εύκολα να αντιγράψουν λογότυπα, εικόνες και την εμφάνιση γνωστών επιχειρήσεων, δημιουργώντας ιστοσελίδες που μοιάζουν σχεδόν πανομοιότυπες με τις αυθεντικές.

Εάν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα, αποφύγετε να πατήσετε τον σύνδεσμο. Πληκτρολογήστε μόνοι σας τη διεύθυνση του καταστήματος στον browser ή χρησιμοποιήστε την επίσημη εφαρμογή του.

Το βασικότερο είναι να μην αφήνετε μια μεγάλη έκπτωση να σας παρασύρει σε μια βιαστική αγορά. Λίγα λεπτά ελέγχου πριν από την πληρωμή μπορούν να αποτρέψουν την απώλεια χρημάτων και την έκθεση προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.

Τι να κάνετε αν διαπιστώσετε ότι πληρώσατε σε ψεύτικο e-shop

Τηλεφώνησε αμέσως στην τράπεζά σου, ακύρωσε την κάρτα και ζήτα γραπτές οδηγίες για αμφισβήτηση της χρέωσης. Κράτα αποδείξεις: screenshots της σελίδας, email παραγγελίας, κίνηση λογαριασμού. Κάνε καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: τηλέφωνο 11188, email ccu@cybercrimeunit.gov.gr ή μέσω gov.gr (Πολίτης και καθημερινότητα → Καταγγελίες). Για παραπλανητικές πρακτικές από υπαρκτή επιχείρηση, κάνε καταγγελία στο kataggelies.mindev.gov.gr ή στο 1520.