Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επικαλέστηκε στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εννέα στις δέκα δημόσιες συμβάσεις το 2025 έγιναν με απευθείας αναθέσεις

Μετωπική επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε τη Δευτέρα (23/11) ο Αλέξης Τσίπρας με αιχμές την οικονομική καθημερινότητα, τη διαφθορά, τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και την εξωτερική πολιτική.

Σε συνέντευξή του στο Flash TV της Δυτικής Μακεδονίας και τον δημοσιογράφο Κώστα Μαυρίδη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης τόνισε με έμφαση πως πλέον έχει χαθεί το μέτρημα με τις παραιτήσεις υπουργών και τις σκανδαλώδεις υποθέσεις, υπογραμμίζοντας πως η διαφθορά δεν αποτελεί απλώς ένα ηθικό πρόβλημα, αλλά μια βαθιά οικονομική πληγή που επηρεάζει άμεσα την τσέπη του πολίτη.

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Σχολιάζοντας τα επίσημα στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οποία εννέα στις δέκα δημόσιες συμβάσεις το 2025 έγιναν με απευθείας αναθέσεις και δύο στις τρεις κατέληξαν σε μόλις οκτώ συγκεκριμένες εταιρείες, ο κ. Τσίπρας σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η διαφθορά έχει πάει ως το μεδούλι». Όπως εξήγησε, κάθε ευρώ που κάνει φτερά από τα δημόσια ταμεία για να καταλήξει στις τσέπες των εκλεκτών της εξουσίας είναι ένα ευρώ που στερούνται τα υπό κατάρρευση δημόσια νοσοκομεία και τα σχολεία με τις τραγικές ελλείψεις, αλλά και ένα ευρώ επιπλέον που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος και το κόστος διαβίωσης του μέσου νοικοκυριού.

Η μάχη των πλειστηριασμών

Η συζήτηση άναψε όταν τέθηκε το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, με τον Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίζει τη διαφορά ανάμεσα στον «πυροσβέστη και τον εμπρηστή». Απαντώντας στις κυβερνητικές αιτιάσεις περί θεσμοθέτησης των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών επί των ημερών του, ο πρώην πρωθυπουργός υπήρξε κατηγορηματικός, προκαλώντας οποιονδήποτε να τον διαψεύσει με στοιχεία.

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Όπως δήλωσε, από το 2015 έως το 2020 δεν πραγματοποιήθηκε ούτε ένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας ευάλωτου νοικοκυριού στη χώρα, χάρη στο ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο των νόμων Κατσέλη και Σταθάκη.

Η κατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο, ανατράπηκε βίαια από το 2021 και μετά, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήρε την προστασία και παρέδωσε τις περιουσίες των πολιτών στα χέρια των funds, χρησιμοποιώντας μάλιστα νόμο του 2003 για να παρακάμψει τις δικλείδες ασφαλείας του νόμου Σταθάκη.

Για να καταδείξει το μέγεθος της λεηλασίας, ανέφερε πως μόνο το 2025 έγιναν πενταπλάσιοι πλειστηριασμοί από όσους πραγματοποιήθηκαν συνολικά σε ολόκληρη την πενταετία της δικής του διακυβέρνησης.

Εξωτερική πολιτική χωρίς εθνική πυξίδα

Στο πεδίο των εθνικών θεμάτων και με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

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Χαρακτήρισε ως εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη τη ρηματική διακοίνωση της γαλλικής εταιρείας προς την Άγκυρα, τονίζοντας πως πρόκειται για το άμεσο αποτέλεσμα μιας μονοδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που λειτουργεί με τη λογική του «ναι σε όλα» προς τους συμμάχους, δίχως να διεκδικεί ανταλλάγματα.

Αυτή η παθητική στάση, όπως υποστήριξε, επιτρέπει στην Τουρκία να αναβαθμίζεται συνεχώς σε ισχυρή περιφερειακή δύναμη και εμποδίζει την Ελλάδα από το να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για τη χάραξη μιας νέας, πολυδιάστατης εθνικής στρατηγικής που θα αποκαταστήσει το κύρος και τη δυναμική της χώρας στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα.

Η ΕΛ.Α.Σ. ως η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας

Μιλώντας για τους λόγους που τον οδήγησαν στην ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε ότι το κόμμα γεννήθηκε για να καλύψει ένα τεράστιο πολιτικό και κοινωνικό κενό, καθώς η κοινωνία είχε την αίσθηση πως δεν υπήρχε καμία δύναμη ικανή να κοιτάξει στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία.

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Παρά το γεγονός ότι η ΕΛ.Α.Σ. μετρά μόλις έξι μήνες ζωής και βρίσκεται ακόμη σε φάση οργανωτικής συγκρότησης, όλες οι δημοσκοπήσεις την καταγράφουν σταθερά ως τη δεύτερη πολιτική δύναμη και de facto αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν κινείται από προσωπικές φιλοδοξίες, έχοντας ήδη υπηρετήσει στο ύπατο αξίωμα της χώρας, αλλά επιθυμεί να είναι χρήσιμος στους πολίτες που νιώθουν αποκλεισμένοι και αδικημένοι. Έθεσε μάλιστα ως ξεκάθαρο στόχο την πρωτιά στις επόμενες εκλογές, εκτιμώντας πως η φθορά της ΝΔ είναι μη αναστρέψιμη και πως η αυτοδυναμία για τον κ. Μητσοτάκη αποτελεί πλέον άπιαστο όνειρο.

Κοινωνικό και εθνικό «έγκλημα» στη Δυτική Μακεδονία

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, μιας περιοχής που, όπως τόνισε, κατρακυλά στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης, παρουσιάζοντας μείωση του ΑΕΠ κατά 18% την περίοδο 2019-2026.

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Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. έκανε λόγο για ένα κοινωνικό και εθνικό «έγκλημα» που συντελείται με τη βίαιη απολιγνιτοποίηση που επέβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις μονάδες χωρίς κανένα συγκροτημένο σχέδιο μετάβασης. Χαρακτήρισε αδιανόητο το γεγονός να κλείνει η υπερσύγχρονη μονάδα «Πτολεμαΐδα 5», στην οποία επενδύθηκαν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, τη στιγμή που η χώρα μαστίζεται από την ενεργειακή κρίση και η γύρω περιοχή επανεκκινεί τις δικές της λιγνιτικές μονάδες.

«Ο ενεργειακός πλούτος πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες»

Προχωρώντας σε συγκεκριμένες προγραμματικές προτάσεις, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πως ο ενεργειακός πλούτος της Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να παραμείνει στην περιοχή προς όφελος των κατοίκων της. Κατήγγειλε τη λεηλασία των ενεργειακών κοινοτήτων, οι οποίες αντί να στηρίζουν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και την τοπική αυτοδιοίκηση, μετατράπηκαν σε εργαλείο για τα κέρδη ελάχιστων μεγάλων εταιρειών που γέμισαν την εύφορη γη με φωτοβολταϊκά πάρκα.

Ο ίδιος πρότεινε τη δημιουργία μιας Τράπεζας Γης για την απόδοση των λιγνιτικών εδαφών σε νέους παραγωγούς και τη χρήση εναλλακτικών χώρων, όπως οι στέγες γεωργικών αποθηκών, για την εγκατάσταση ΑΠΕ.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για το σχεδιαζόμενο γιγαντιαίο data center στην περιοχή, το οποίο, αν και θα καταναλώνει το 14% της παραγόμενης ενέργειας της χώρας, θα προσφέρει μόλις 100 έως 200 μόνιμες θέσεις εργασίας, χωρίς να επιλύει το οξύ πρόβλημα της ανεργίας.

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα χρέους προς τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας πως η χώρα οφείλει να ανταποδώσει σε αυτή την περιφέρεια όλα όσα προσέφερε κρατώντας όρθια την ελληνική οικονομία για δεκαετίες.