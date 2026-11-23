Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας, όταν οπαδοί της Ντιναμό Βουκουρεστίου παρενέβησαν στον έλεγχο του VAR, καταστρέφοντας την οθόνη του διαιτητή, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν πέναλτι εις βάρος της ομάδας τους.

Το περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση με την Πετρολούλ Πλοέστι. Με το σκορ στο 0-0, ο διαιτητής Γκαμπριέλ Μιχουλέα κλήθηκε να εξετάσει πιθανή παράβαση του Ντέιβιντ Ιριμία πάνω στον Ροντρίγκο Μάρτινς.

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Η οθόνη του VAR βρισκόταν κοντά στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να βρίσκουν την ευκαιρία να παρέμβουν.

Τράβηξαν τα καλώδια σύνδεσης και έριξαν την οθόνη στο έδαφος, προκαλώντας ζημιές στον εξοπλισμό και διακόπτοντας τη διαδικασία.

Η αποκατάσταση του συστήματος χρειάστηκε περισσότερα από δέκα λεπτά. Όταν το VAR τέθηκε ξανά σε λειτουργία, ο διαιτητής εξέτασε τη φάση και καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Πετρολούλ.

Ο Νταν Νλουντούλου ευστόχησε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, χαρίζοντας τελικά τη νίκη στην ομάδα του με 1-0.

Η ήττα έβαλε τέλος στο αήττητο εντός έδρας σερί της Ντινάμο, η οποία πλέον κινδυνεύει με αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις. Σύμφωνα με το Digi Sport, ανάμεσα στα ενδεχόμενα είναι ακόμη και ο μηδενισμός με σκορ 3-0.