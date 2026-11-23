Δεν είχε τέλος η δύσκολη ημέρα του Ντεζιρέ Ντουέ το Σάββατο (21/11). Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν υπέστη ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση με τη Νις, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ την ίδια νύχτα σημειώθηκε απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Le Parisien», ο Ντουέ επέστρεψε στην κατοικία του μετά τις ιατρικές εξετάσεις για τον τραυματισμό του και συνάντησε ισχυρή αστυνομική παρουσία έξω από αυτή.

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Νωρίτερα, άγνωστα άτομα είχαν εντοπιστεί να κινούνται στον κήπο της ιδιοκτησίας, ωστόσο απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν ότι υπήρχαν άνθρωποι στο εσωτερικό του σπιτιού.

Μετά το περιστατικό, η Παρί Σεν Ζερμέν αποφάσισε να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στην κατοικία του ποδοσφαιριστή, τοποθετώντας φύλαξη για την αποτροπή νέας απόπειρας.

Ο Ντουέ αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να ταξιδέψει στο Κατάρ, όπου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο.

Η ρήξη χιαστού τον θέτει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου, αποτελώντας σημαντική απώλεια για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.