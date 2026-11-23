Οι αρχές ταυτοποίησαν τους ανήλικους δράστες αναλύοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κλειστού γυμναστηρίου όπου διεξαγόταν η αθλητική αναμέτρηση

Στην προσαγωγή δύο ανηλίκων και στη σύλληψη των γονέων τους προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στη Ναύπακο, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο με ρίψη πλαστικών σφαιριδίων από αεροβόλο πιστόλι κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ, όπως κατήγγειλε ο ΑΣΑ Κόροιβος.

«Φίλαθλοι της Ομόνοιας Ναυπάκτου με χρήση κάποιου είδους αεροβόλου χτύπησαν την αρχηγό της ομάδας μας με πλαστικά σφαιρίδια», ανέφερε μέσω Facebook η ομάδα του Κόροιβου.

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Οι αρχές ταυτοποίησαν τους νεαρούς δράστες, αναλύοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κλειστού γυμναστηρίου της πόλης, όπου διεξαγόταν η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ομόνοια Ναυπάκτου και τον ΑΣΑ Κόροιβο.

Το περιστατικό αναδεικνύει εκ νέου το ζήτημα της νεαντικής παραβατικότητας και της βίας στους αθλητικούς χώρους, φέρνοντας παράλληλα τους κηδεμόνες αντιμέτωπους με τις σοβαρές ευθύνες τους.