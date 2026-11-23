Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Χάνσι Φλικ για την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Σαμπάχ, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον δεξιό αστράγαλο

Νέο πρόβλημα προέκυψε στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ θα απουσιάσει από το παιχνίδι με τη Σαμπάχ για την πέμπτη αγωνιστική του Champions League.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός αισθάνεται ενοχλήσεις στον δεξιό αστράγαλο και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή των Καταλανών.

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Το πρόβλημα εμφανίστηκε μετά την αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ, με τον Χάνσι Φλικ να μην μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του νεαρού άσου για την ευρωπαϊκή υποχρέωση της ομάδας του.

Πάντως, οι πρώτες εκτιμήσεις δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς οι ενοχλήσεις φέρονται να είναι ήπιας μορφής και δεν υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρό τραυματισμό ή μεγάλη απουσία.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γιαμάλ αναμένεται να επιστρέψει για την αναμέτρηση με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.