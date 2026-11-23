Η ερμηνεύτρια παρουσίασε το νέο της τραγούδι «2100» ενσαρκώνοντας μια δυναμική καπετάνισσα πάνω σε ένα σκηνικό ναυάγιο που ενέπνευσε η Γαλλική Επανάσταση και οι νέοι

Μια από τις πιο ανατρεπτικές, θεατρικές και εκρηκτικές στιγμές στην ιστορία του Madwalk by Three Cents εκτυλίχθηκε στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do της Αθήνας, με την Κατερίνα Λιόλιου και το κορυφαίο σχεδιαστικό δίδυμο Deux Hommes να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα καθηλωτικό fashion act.

Στο πλαίσιο της 16ης διοργάνωσης του MadWalk by Three Cents, το κεντρικό μήνυμα του οποίου φέτος ήταν «We Are All Made of Stars», η δημοφιλής ερμηνεύτρια συνόδευσε μουσικά την επετειακή πασαρέλα για τα 30 χρόνια δημιουργικής πορείας των Deux Hommes.

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Το αποτέλεσμα ήταν ένα μοναδικό οπτικοακουστικό υπερθέαμα που συνδύασε την υψηλή ραπτική, την ιστορική αμφισβήτηση και την απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία.

Μια «καπετάνισσα» στα συντρίμμια ενός συμβολικού ναυαγίου

Η σκηνική παρουσία της Κατερίνας Λιόλιου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς εμφανίστηκε στον ρόλο μιας δυναμικής «καπετάνισσας» πάνω σε ένα εντυπωσιακό, συμβολικό ναυάγιο.

Η ευφάνταστη κατασκευή, φτιαγμένη από απομεινάρια παλιών αντικειμένων, όπως ξύλινες καρέκλες, παγκάκια και τροχούς, δημιούργησε μια υποβλητική ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση. Η τραγουδίστρια, φορώντας ένα επιβλητικό μαύρο σύνολο, έχοντας βέλη καρφωμένα στην πλάτη της και ουλές ζωγραφισμένες στο πρόσωπό της, ερμήνευσε το ολοκαίνουριο τραγούδι της με τίτλο «2100» από το νέο της άλμπουμ «2100 – Gen Eta (Μέρος Α’)», καθηλώνοντας όσους είχαν την τύχη να δώσουν το παρών.

Γύρω από το σκηνικό, οι χορευτές πλαισίωσαν το act με μια έντονη και φορτισμένη χορογραφία που παρέπεμπε σε ναυαγούς που παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης, την ώρα που τα μοντέλα διέσχιζαν το catwalk. Η εμφάνιση κορυφώθηκε θεαματικά όταν η Λιόλιου άλλαξε ξαφνικά τον ρυθμό και άρχισε σχεδόν να ραπάρει κάποιους από τους στίχους του κομματιού, μεταδίδοντας έναν εκρηκτικό, νεανικό παλμό σε ολόκληρο το κλειστό του Tae Kwon Do.

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Η Γαλλική Επανάσταση συναντά τις διεκδικήσεις των νέων

Το όλο σκηνικό και η αισθητική της παρουσίασης συνδέθηκαν άρρηκτα με τη φιλοσοφία της νέας συλλογής των Deux Hommes. Οι δύο καταξιωμένοι σχεδιαστές άντλησαν έμπνευση από τη Γαλλική Επανάσταση, τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, αλλά και από την ορμή των νεότερων γενεών.

Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις των νέων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αποτέλεσαν βασική αφετηρία για τους δημιουργούς, οι οποίοι είδαν τη Γαλλική Επανάσταση ως ένα διαχρονικό σύμβολο κοινωνικής αμφισβήτησης και ελευθερίας.

Αυτή η ιστορική αναφορά μεταφράστηκε ιδανικά στη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα του brand. Η επετειακή συλλογή συνδύασε με τόλμη στοιχεία της καθημερινής, casual γκαρνταρόμπας με εντυπωσιακές αναφορές σε αποδομημένα βραδινά ενδύματα. Η προσωπική έκφραση και η ελευθερία βρέθηκαν στο επίκεντρο, προτείνοντας μια εντελώς φρέσκια, δυναμική και εναλλακτική προσέγγιση στη σύγχρονη θηλυκότητα.

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Τριάντα χρόνια πρωτοπορίας

Η συγκεκριμένη παρουσίαση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή των εορτασμών για τα 30 χρόνια της σπουδαίας και επιδραστικής πορείας των Deux Hommes στον χώρο του ελληνικού ενδύματος.

Επιλέγοντας να μη βαδίσουν την πεπατημένη, αλλά να ρισκάρουν με ένα concept που συνδέει τη μόδα με την κοινωνική ιστορία και τη νεανική κουλτούρα, οι σχεδιαστές απέδειξαν για ακόμα μία φορά τη διαχρονική δύναμη της δημιουργικότητάς τους.

Η σύμπραξή τους με την Κατερίνα Λιόλιου στο MadWalk 2026 by Three Cents άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της, αποδεικνύοντας ότι η μόδα είναι μια ζωντανή μορφή τέχνης που συνεχίζει να επαναστατεί και να εμπνέει.