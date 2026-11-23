Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς σημειώθηκε η πτώση του άνδρα, ούτε ο λόγος για τον οποίο βρισκόταν στην ταράτσα του σπιτιού

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 44χρονος στον Κρουσώνα Ηρακλείου, όταν έπεσε το βράδυ της Δευτέρας (23/11) από την ταράτσα του σπιτιού του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να σπεύδουν για να προσφέρουν βοήθεια στον άνδρα. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 44χρονος διέμενε μαζί με τη μητέρα του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη, ούτε ο λόγος για τον οποίο βρισκόταν στην ταράτσα του σπιτιού.

Εξετάζεται εάν πραγματοποιούσε κάποιες εργασίες ή εάν η πτώση οφείλεται σε άλλη αιτία.