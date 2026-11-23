Η υπουργός Μίρι Ρέγκεβ έδωσε το πράσινο φως για την επιστροφή της εταιρείας μετά από επίσκεψη αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ απομένει η έγκριση των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας

Το ισραηλινό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε την επανέναρξη των πτήσεων της flydubai προς το Τελ Αβίβ, σχεδόν δύο μήνες μετά το αιματηρό περιστατικό σε πτήση της συγκεκριμένης εταιρείας με προορισμό το Ισραήλ.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο συγκυβερνήτης πτήσης της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ επιτέθηκε με τσεκούρι στον κυβερνήτη, επιχειρώντας να πάρει τον έλεγχο και να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Ο δράστης εξουδετερώθηκε χάρη στην αντίσταση που πρόβαλε ο κυβερνήτης και στην παρέμβαση επιβατών και μελών του πληρώματος. Μετά τη συμπλοκή στο πιλοτήριο και την ακινητοποίηση του δράστη, το αεροσκάφος της flydubai που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

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«Κατόπιν επίσκεψης αντιπροσωπείας του υπουργείου Μεταφορών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», η υπουργός Μίρι Ρέγκεβ «ενέκρινε την επανέναρξη των δραστηριοτήτων της αεροπορικής εταιρείας flydubai», αναφέρει το δελτίο Τύπου του υπουργείου, υπογραμμίζοντας ότι απομένει η έγκριση των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας.