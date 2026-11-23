Το ιρανικό δίκτυο Press TV μετέδωσε την είδηση χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των πλοίων που ενεπλάκησαν στο συμβάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανέφεραν πως τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή τους σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το ιρανικό δίκτυο Press TV, χωρίς λεπτομέρειες για την ταυτότητα των πλοίων.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.