Ο ιερόσυλος έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας της Ιεράς Μονής, με το υλικό να έχει ήδη παραδοθεί στις αρχές, που διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον δράστη

Δύο φορές μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες έβαλε στο στόχαστρό του την Ιερά Μονή Αγάθωνος στην Υπάτη Φθιώτιδας ένας ιερόσυλος, ο οποίος τελικά κατάφερε να εισβάλει στον ναό και να αρπάξει όλα τα τάματα από την εικόνα της Παναγίας, προκαλώντας παράλληλα σοβαρές φθορές.

Ο δράστης, όπως αναφέρει το LamiaNow, παρά το γεγονός ότι είχε αποτύχει στην πρώτη του προσπάθεια και είχε ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, επέστρεψε τα ξημερώματα της Κυριακής και ολοκλήρωσε την κλοπή μέσα σε περίπου ένα λεπτό. Μάλιστα, δεν πτοήθηκε ούτε από τις καμπάνες της Μονής που άρχισαν να χτυπούν, καθώς είναι συνδεδεμένες με το σύστημα ασφαλείας.

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Μιλώντας στον Lamia Polis 87.7, ο ηγούμενος της Μονής, πατέρας Γερμανός, περιέγραψε τις δύο διαδοχικές απόπειρες, αλλά και τις στιγμές της κλοπής που έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας.

Επέστρεψε μετά την πρώτη αποτυχημένη διάρρηξη

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πατέρας Γερμανός, η πρώτη απόπειρα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ο άγνωστος επιχείρησε να παραβιάσει ένα παράθυρο του ναού. Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε και ο δράστης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθειά του και να εξαφανιστεί.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό, ωστόσο ο διαρρήκτης επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, προσέγγισε τον ναό από την ανατολική πλευρά, κατάφερε να αποσπάσει ένα παράθυρο του Ιερού Βήματος και εισέβαλε στο εσωτερικό.

«Πέρασε από το Ιερό Βήμα και τα ιερά σκεύη δεν τα πείραξε καθόλου. Πήγε κατευθείαν στην εικόνα της Παναγίας», περιέγραψε ο ηγούμενος.

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Έσπασε το προστατευτικό τζάμι ενώ χτυπούσαν συναγερμός και καμπάνες

Από τη στιγμή που ο διαρρήκτης πέρασε στον κυρίως ναό, ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο συναγερμός, ενώ άρχισαν να χτυπούν και οι καμπάνες της Μονής.

Ωστόσο, ο δράστης συνέχισε ανενόχλητος τη δράση του. Κρατώντας λοστό, κατευθύνθηκε προς την εικόνα της Παναγίας, έσπασε το προστατευτικό τζάμι και αφαίρεσε όλα τα τάματα που ήταν κρεμασμένα με αλυσίδες.

Στη συνέχεια, βγήκε από το ίδιο παράθυρο του Ιερού Βήματος και διέφυγε προς το δάσος που περιβάλλει το μοναστήρι.

«Μέσα σε ένα λεπτό έκανε όλη την επιχείρηση και βγήκε πάλι από το παράθυρο του Ιερού και έφυγε κάτω στο δάσος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας Γερμανός.

Οι μοναχοί ξύπνησαν από τον συναγερμό και βγήκαν από τα κελιά τους, όμως ο δράστης είχε ήδη προλάβει να διαφύγει.

Ζημιές στην εικόνα της Παναγίας – Στα 5.000 ευρώ η αξία των ταμάτων

Η κλοπή δεν περιορίστηκε στην αφαίρεση των πολύτιμων αφιερωμάτων. Ο διαρρήκτης προκάλεσε ζημιές και στην ίδια την εικόνα της Παναγίας, καθώς από τα χτυπήματα καταστράφηκαν το προστατευτικό τζάμι και η κορνίζα.

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Παράλληλα, στην αγιογραφία εντοπίστηκαν τέσσερις με πέντε εκδορές, οι οποίες θα χρειαστεί να αποκατασταθούν από ειδικούς συντηρητές. Σύμφωνα με τον ηγούμενο, στη Μονή πραγματοποιούνται ήδη εργασίες συντήρησης και αναμένεται να υπάρξει παρέμβαση για την αποκατάσταση των φθορών.

Η εκτιμώμενη χρηματική αξία των ταμάτων που αφαιρέθηκαν ανέρχεται σε περίπου 4.000 με 5.000 ευρώ.

Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο πατέρας Γερμανός, η οικονομική απώλεια είναι το λιγότερο που απασχολεί την αδελφότητα.

«Είναι τάματα, πόνος και δάκρυα των ανθρώπων»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά του ηγουμένου στη σημασία των αφιερωμάτων που βρίσκονταν επί χρόνια στην εικόνα της Παναγίας.

Όπως εξήγησε, τα τάματα δεν αποτελούν απλώς πολύτιμα αντικείμενα, αλλά προσωπικές προσφορές ανθρώπων που τα άφησαν στο μοναστήρι ως ένδειξη πίστης, ευγνωμοσύνης και ελπίδας.

«Είναι τάματα και πόνος και δάκρυα, όπως λέμε, των ανθρώπων που έφεραν τα τάματά τους. Δεν είναι περιουσία δική μας. Είναι των ανθρώπων, των προσκυνητών, των πιστών», τόνισε.

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Η τοποθέτηση των αφιερωμάτων στην εικόνα αποτελούσε παράδοση που διατηρήθηκε από τους προηγούμενους πατέρες της Μονής, σεβόμενη την επιθυμία των πιστών να βλέπουν εκεί τα δώρα τους προς την Παναγία.

Μετά την κλοπή, ωστόσο, η αδελφότητα εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να μην τοποθετήσει ξανά πολύτιμα τάματα πάνω στην εικόνα, ώστε να μην αποτελούν στόχο επίδοξων διαρρηκτών.

«Για εμάς η βεβήλωση έχει μεγαλύτερη σημασία, το ηθικό μέρος δηλαδή, παρά η αξία των ταμάτων», σημείωσε ο ηγούμενος.

Στα χέρια της Αστυνομίας το βιντεοληπτικό υλικό

Οι κινήσεις του δράστη έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας της Ιεράς Μονής, με το σχετικό υλικό να έχει ήδη παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές, που διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον υπαίτιο.

Παράλληλα, η Μονή βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος, ενώ προγραμματίζεται η ενίσχυση των μέτρων προστασίας με επιπλέον κάμερες και σύγχρονα συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης.

Για την αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, άλλωστε, η μεγαλύτερη πληγή από το διπλό χτύπημα δεν είναι η απώλεια των χρυσών αφιερωμάτων, αλλά η βεβήλωση ενός ιερού χώρου και η προσβολή της πίστης των ανθρώπων που επί χρόνια άφηναν εκεί τα τάματά τους.