Συγγενείς ειδοποίησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι καθώς τα σκυλιά είχαν γίνει επιθετικά

Τουλάχιστον έξι ημέρες παρέμενε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Γαλανέικα – Δραματική επιχείρηση για την απομάκρυνση των έξι σκύλων που βρίσκονταν στον χώρο

Ένα μακάβριο σκηνικό αποκαλύφθηκε στα Γαλανέικα Λαμίας, όπου ένας 58χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην οδό Παπασιοπούλου, έπειτα από ημέρες κατά τις οποίες οι συγγενείς του τον αναζητούσαν με αγωνία.

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Η τραγωδία αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής (22/11), όταν οι συγγενείς του άνδρα κατάφεραν να εντοπίσουν τη σορό του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ο 58χρονος εκτιμάται ότι είχε χάσει τη ζωή του τουλάχιστον έξι με επτά ημέρες νωρίτερα, καθώς είχε δώσει για τελευταία φορά σημεία ζωής τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής (15/11).

Ωστόσο, η εικόνα που αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στο σπίτι ήταν ακόμη πιο φρικιαστική. Στο εσωτερικό βρίσκονταν έξι σκυλιά, ανάμεσά τους δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες, έμειναν για ημέρες χωρίς τροφή και φέρεται να επιτέθηκαν στη σορό του 58χρονου, προκαλώντας δαγκώματα σε διάφορα σημεία του σώματος, μεταξύ των οποίων ο λαιμός και το πρόσωπο.

Δεν μπορούσαν να μπουν στο σπίτι λόγω των σκυλιών

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, έπειτα από ειδοποίηση των συγγενών, ωστόσο η προσέγγιση της σορού αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα σκυλιά βρίσκονταν σε επιθετική κατάσταση και δεν επέτρεπαν σε κανέναν να εισέλθει στον χώρο.

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Ανάλογη δυσκολία αντιμετώπισαν και οι πυροσβέστες που κλήθηκαν για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Τελικά, κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή ειδικού εκπαιδευτή σκύλων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής απομάκρυνση των ζώων.

Νάρκωσαν τα δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα

Η δύσκολη επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ, με την απομάκρυνση και των έξι σκύλων από το σπίτι. Τα δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα ναρκώθηκαν, ώστε να μεταφερθούν με ασφάλεια στο κυνοκομείο, μαζί με τα υπόλοιπα τέσσερα μικρότερα ζώα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ο εκπαιδευτής σκύλων Βασίλης Τσιαμπούλας, ο κτηνίατρος Νίκος Χαντζής και δύο ακόμη άτομα από το κυνοκομείο του Δήμου Λαμιέων.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου του 58χρονου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την αρμόδια ιατροδικαστική εξέταση.