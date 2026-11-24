Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η ιατροδικαστής προειδοποίησε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να σημειωθούν και άλλοι θάνατοι, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας στο κανάλι

Μια τραγική οπτική ψευδαίσθηση φαίνεται πως οδήγησε στον θάνατο μια 38χρονη μητέρα πέντε παιδιών στη Βρετανία, η οποία πνίγηκε σε κανάλι, καθώς πέρασε την επιφάνεια του νερού που ήταν καλυμμένη με φύκια, για πλακόστρωτο πεζόδρομο.

Η Τζόντι Μπράουν εντοπίστηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Μαΐου, όταν η σορός της ανασύρθηκε από τη λεκάνη του καναλιού, κοντά στην οδό Γουλβερχάμπτον, στην πόλη Γουόλσολ. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της δικαστικής έρευνας για τις συνθήκες θανάτου της, η 38χρονη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και διέμενε σε κοντινό ξενοδοχείο.

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Κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν να αποχωρεί από το ξενοδοχείο περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, κοιτάζοντας το κινητό της τηλέφωνο και περπατώντας με αστάθεια. Στη συνέχεια, φαίνεται να απομακρύνεται από το μονοπάτι και να κατευθύνεται προς το κανάλι, χωρίς να αντιληφθεί ότι μπροστά της δεν υπήρχε συνέχεια του πεζόδρομου αλλά νερό.

Η επιφάνεια του καναλιού ήταν καλυμμένη με φύκια, τα οποία δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση ότι επρόκειτο για προέκταση του μονοπατιού ή για μια χορταριασμένη έκταση. Παρά τις προσπάθειες περαστικών, οι οποίοι άκουσαν τις φωνές της για βοήθεια και κατάφεραν να την ανασύρουν από το νερό, η γυναίκα διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο.

Η Τζόντι ήταν μητέρα πέντε παιδιών, ηλικίας από 9 έως 21 ετών.

Καμπανάκι από την ιατροδικαστή – Κίνδυνος και για άλλους θανάτους

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η ιατροδικαστής Τζοάν Λις προειδοποίησε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να σημειωθούν και άλλοι θάνατοι, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας στο συγκεκριμένο σημείο.

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Όπως προέκυψε, δεν ήταν η πρώτη φορά που άνθρωποι είχαν πέσει κατά λάθος στο κανάλι. Αντίστοιχα περιστατικά, χωρίς θανατηφόρα κατάληξη, είχαν καταγραφεί το 2019 και το 2022.

Η ιατροδικαστής απέστειλε επίσημη έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Γουόλσολ και στον οργανισμό Canal and River Trust, επισημαίνοντας σοβαρές ελλείψεις στον φωτισμό και στη σήμανση, αλλά και την απουσία προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στην περιοχή δεν υπήρχε εξοπλισμός διάσωσης, όπως σωσίβια μέσα, που θα μπορούσε να αποδειχθεί σωτήριος σε περίπτωση πτώσης κάποιου ανθρώπου στο νερό.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ανάπτυξη φυκιών δημιουργούσε «την εικόνα μιας συνέχειας του πεζόδρομου ή μιας επιφάνειας καλυμμένης με γρασίδι», καθιστώντας δύσκολη τη διάκριση ανάμεσα στη στεριά και στο νερό.

Η προειδοποίησή της ήταν σαφής: εάν δεν υπάρξει παρέμβαση, «υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να σημειωθούν μελλοντικοί θάνατοι».

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«Δεν θέλουμε άλλες οικογένειες να περάσουν το ίδιο»

Ο αδελφός της 38χρονης, Πολ Κλαρκ, αποκάλυψε ότι η αδελφή του δεν γνώριζε κολύμπι και την περιέγραψε ως έναν εξωστρεφή άνθρωπο, που ήταν αγαπητός σε όλους.

Όπως υποστήριξε, είχε δει και στο παρελθόν παιδιά να πέφτουν στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς η επιφάνεια του νερού έμοιαζε με γρασίδι.

Η οικογένεια της Τζόντι ζητά να τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα σε όλο το επικίνδυνο τμήμα του καναλιού.

«Το κανάλι είναι αρκετά επικίνδυνο. Ζω ακριβώς δίπλα του. Δεν υπάρχουν καθόλου προστατευτικά κιγκλιδώματα. Υπάρχει μόνο ένα μικρό τμήμα κοντά στο μπαρ, αλλά κατά τα άλλα είναι εντελώς ανοιχτό. Θέλουμε απλώς καλύτερα μέτρα ασφαλείας», είχε δηλώσει ο Πολ στο BBC.

Όπως πρόσθεσε, στην παραθαλάσσια ζώνη υπάρχουν πολλές παμπ και εστιατόρια, ενώ ο ίδιος είχε γίνει μάρτυρας και άλλων πτώσεων ανθρώπων στο νερό, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν είχαν καταγραφεί και άλλοι θάνατοι στην περιοχή.

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Η τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, όπως είπε, θα μπορούσε να αποτρέψει άλλες οικογένειες από το να βιώσουν την ίδια τραγωδία.

Από την πλευρά του, ο οργανισμός Canal and River Trust φέρεται να συνεργάζεται με τον δήμο για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, μεταξύ των οποίων η τοποθέτηση φωσφοριζουσών γραμμών περιμετρικά του νερού.

Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετες λύσεις για την τοποθέτηση φυσικών εμποδίων και προστατευτικών φραγμάτων. Ωστόσο, ο οργανισμός ανέφερε ότι κατά τον χρόνο του δυστυχήματος δεν είχε παρατηρηθεί σημαντική ανάπτυξη φυκιών στο συγκεκριμένο σημείο.