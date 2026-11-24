Ξεκαθάρισμα λογαριασμών δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, στην ίδια καφετέρια πριν από περίπου έναν χρόνο είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Νέα Ιωνία, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια επί της οδού Σινώπης.

Το συμβάν, το οποίο αποδίδεται στην τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού από αγνώστους, εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, προκαλώντας σημαντικές υλικές καταστροφές στο κατάστημα, δίχως ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

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Όπως προκύπτει από τις αρχικές πληροφορίες, ο μηχανισμός τοποθετήθηκε εξωτερικά του κτιρίου.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, υλικό το οποίο αναμένεται να αξιοποιηθεί για τον εντοπισμό τους.

Η ένταση της έκρηξης και ο θόρυβος προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, με γειτόνισσα να αναφέρει πως το σπίτι της «τραντάχτηκε ολόκληρο, σαν να έγινε σεισμός».

Οι έρευνες των Αρχών

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, αποκλείοντας τον χώρο. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να περισυλλέξει υπολείμματα του μηχανισμού και να αναλύσει τη συνδεσμολογία του.

Παράλληλα, στην περιοχή έφτασαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι δεν χρειάστηκε να παρέμβουν, καθώς δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Οι αστυνομικές έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.