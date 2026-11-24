Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας καταγγέλλει γραφειοκρατικά εμπόδια και οικονομικές επιβαρύνσεις που φτάνουν τις χιλιάδες ευρώ για τους επαγγελματίες του κλάδου

Την ανάγκη να δοθεί νέα παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την απογραφή και την ανάρτηση δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OPEN BUSINESS επισημαίνει η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), εκφράζοντας την ανησυχία της για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρτοποιοί.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συντεχνίας, περίπου έναν μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου, παρά την ετήσια παράταση που ήδη έχει δοθεί, καταγράφονται σημαντικές δυσκολίες, γραφειοκρατικά εμπόδια, ελλιπής ενημέρωση και πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τη ΣΑΑΠΠ, σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τις χιλιάδες ευρώ.

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Επίσης, η Συντεχνία σημειώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ της πολιτείας και των εκπροσώπων του κλάδου για την καταγραφή των προβλημάτων και την αναζήτηση πρακτικών λύσεων. Παράλληλα, κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις από την πλευρά των μηχανικών, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο όγκο γραφειοκρατικών διαδικασιών και μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που προσπαθούν να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η ΣΑΑΠΠ στο κόστος που, όπως τονίζει, καλούνται σε πολλές περιπτώσεις να επωμιστούν οι αρτοποιοί για κτιριακές εγκαταστάσεις που δεν τους ανήκουν, καθώς είναι μισθωτές των χώρων όπου στεγάζονται οι επιχειρήσεις τους.

Η Συντεχνία ζητά νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας, πλήρη και σαφή ενημέρωση του κλάδου για τις απαιτούμενες ενέργειες, τα δικαιολογητικά και τις υποχρεώσεις, καθώς και άμεση διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, της Περιφέρειας, του αρμόδιου υπουργείου και της ΣΑΑΠΠ.

Στόχος, όπως υπογραμμίζει, είναι η καταγραφή των πραγματικών προβλημάτων, η εξεύρεση λύσεων και η διευκόλυνση των επαγγελματιών, ώστε να μη βρεθούν αντιμέτωποι με απρόβλεπτες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΑΑΠΠ ζητά, τέλος, τον άμεσο προγραμματισμό συνάντησης με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ξεκινήσει διάλογος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της πλατφόρμας OPEN BUSINESS.