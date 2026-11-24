Τα εγκαίνια της πρώτης ατομικής έκθεσης του καλλιτέχνη στη Mataroa Gallery θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, παρουσία του ίδιου του δημιουργού

Ένας ζωγράφος με διεθνή παρουσία παγιωμένη εδώ και χρόνια, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στο Μαϊάμι και στις χώρες του Κόλπου, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η Mataroa Gallery παρουσιάζει το PRESQUE, την πρώτη ατομική έκθεση του Khaled Khani στη χώρα, σε επιμέλεια Νίκου Παπαδόπουλου. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στις 7 μ.μ., παρουσία του καλλιτέχνη, και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Δεκεμβρίου.

Ένα πρόσωπο μέσα στο χρώμα αρκεί για να αισθανθούμε ότι κάποιος στέκεται απέναντί μας. Κοιτάζοντας τους πίνακες του Khani, το μάτι αναζητά έναν ώμο, ακολουθεί μια χειρονομία, συμπληρώνει ένα σώμα –και όσο μένουμε μπροστά τους, τόσο ανακαλύπτουμε κάτι που στην αρχή μάς είχε διαφύγει.

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Ο Khani δεν είναι ανερχόμενος καλλιτέχνης· είναι ώριμος ζωγράφος με πορεία που έχει ήδη κριθεί. Έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις, μεταξύ άλλων, στην Galerie Claudine Legrand στο Παρίσι και στην ιστορική Boushahri Gallery στο Κουβέιτ, ενώ έχει λάβει μέρος στις φουάρ SCOPE New York και CONTEXT Art Miami –εκεί όπου συναντιούνται οι διεθνείς συλλέκτες. Γεννήθηκε στη Χάμα της Συρίας το 1975, σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Δαμασκού και το 2011 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου συνεχίζει τη ζωγραφική του.

Presque σημαίνει «σχεδόν». Στα έργα της έκθεσης, οι μορφές μοιάζουν να βρίσκονται ακριβώς εκεί: τη στιγμή που ένα πρόσωπο γίνεται αναγνωρίσιμο, που μια πινελιά αρχίζει να θυμίζει σώμα. Τα έντονα χρώματα τραβούν πρώτα το βλέμμα· έπειτα προσέχει κανείς μια κλίση της κεφαλής, μια στάση, κάτι ανεξήγητα οικείο. Είναι μια ζωγραφική που δεν ολοκληρώνει τη μορφή επειδή υπολογίζει στον θεατή, και γι’ αυτό δεν ξεχνιέται.

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Όπως γράφει ο Νίκος Παπαδόπουλος στο επιμελητικό του κείμενο: «Στο “σχεδόν” της εικόνας υπάρχει χώρος και για τη δική μας μνήμη».

Η πρώτη ατομική έκθεση του Khani στην Ελλάδα αποτελεί μια ξεχωριστή συγκυρία: ένας ζωγράφος με αναγνωρίσιμη εικαστική γλώσσα και εδραιωμένη διεθνή παρουσία συστήνεται στο αθηναϊκό κοινό. Το PRESQUE προσφέρει τη δυνατότητα μιας άμεσης γνωριμίας με το έργο του, στη στιγμή που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διαδρομή του.

Αυτή είναι και η πρόσκληση του PRESQUE: να σταθούμε λίγο περισσότερο μπροστά σε μια εικόνα και να προσέξουμε τι μας κάνει να αναγνωρίζουμε, μέσα στο χρώμα, έναν άνθρωπο –και, μαζί, έναν ζωγράφο που αξίζει να γνωρίζει κανείς πριν τον γνωρίσει η πόλη.

Επιμέλεια: Νίκος Παπαδόπουλος

Εγκαίνια: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, 7 μ.μ., παρουσία του καλλιτέχνη

Διάρκεια: 26 Νοεμβρίου – 12 Δεκεμβρίου 2026

Mataroa Gallery:

Ασκληπιού 76 & Ισαύρων, Αθήνα

+306972438697

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 12μ.μ.-9μ.μ.

Τετάρτη & Σάββατο: 12μ.μ.-4μ.μ.