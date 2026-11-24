Η ουκρανική επίθεση σε ρωσικά πλοία στη Βεγγάζη, μόλις 480 χιλιόμετρα από την Κρήτη, φέρνει τη σύγκρουση σε μια νέα, ευαίσθητη γεωγραφική ζώνη

Στην αυλή μας έφθασε ο πόλεμος της Ουκρανίας, μόλις 480 χιλιόμετρα νοτίως της Κρήτης, καθώς οι Ουκρανοί επιβεβαίωσαν χθες ότι επιτέθηκαν με ναυτικά drones εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη την Κυριακή – η κορβέτα Merkury που βυθίστηκε ήταν από τα νεότερα πλοία της Ρωσίας, ενώ το πλοίο ξηρού φορτίου «Angara» που χτυπήθηκε, θεωρείται ότι μετέφερε όπλα.

Η επιχείρηση, που διεξήχθη 2.400 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή του ουκρανικού μετώπου, ήταν η τελευταία παράτολμη επίθεση μεγάλης εμβέλειας από τις δυνάμεις του Κιέβου. Μια ημέρα νωρίτερα οι Ουκρανοί, σε επίθεση με drone, είχαν χτυπήσει ρωσικό στρατιωτικό φορτηγό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας.

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Τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτό το σημείο καμπής στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο είναι πολλά:

Οταν η Ουκρανία χτυπά νηοπομπές στην κεντρική Μεσόγειο, έχει η κυβέρνησή της την υποστήριξη μιας ή περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών ή μήπως το Κίεβο ενεργεί μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις ακτές τους χωρίς να ενημερώσει κάποιον;

Γιατί η Ρωσία συνεχίζει και εντείνει τις αποστολές όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού και πολεμικών πλοίων στα λιμάνια της Λιβύης; Αποτελούν αυτά τα κομβόι μέρος του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ευρώπης;

Σε αυτό το «παιχνίδι» διακυβεύονται η Λιβύη, η Ουκρανία ή το μέλλον του ΝΑΤΟ;

Στις εξελίξεις παίζει ρόλο η de facto υποστήριξη που παρέχουν τόσο ο Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ στην πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ που ελέγχει την ανατολική Λιβύη και, ως εκ τούτου, τα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου της;

Ναυτικά drones

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας, η SBU, ανακοίνωσε ότι επτά εγχώριας κατασκευής ναυτικά drones εκτοξεύτηκαν από πλοίο στη διάρκεια της επιχείρησης, την οποία ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «υποδειγματική». «Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας σε καθορισμένα ύδατα. Αντιδρούμε στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Αναπτύσσουμε ουκρανικά όπλα», πρόσθεσε, δημοσιεύοντας βίντεο από την επίθεση και γνωστοποιώντας πως καταστράφηκε και ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Ka-27.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο από το οποίο εικάζεται ότι εκτοξεύθηκαν τα drones φαινόταν ως αλιευτικό. Αλλες πληροφορίες πάντως, θέλουν η εκτόξευση να έγινε από μέρος της δυτικής Λιβύης, όπου φαίνεται να επιχειρούν, σύμφωνα με το CBS και το πρακτορείο Associated Press, ουκρανοί ειδικοί σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αν και τόσο το Κίεβο όσο και η Τρίπολη έχουν αρνηθεί να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους.

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Αναφορές που επικαλούνται λίβυους αξιωματούχους εκτιμούν ότι περίπου 200 ουκρανοί αξιωματικοί και ειδικοί βρίσκονται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στην Τρίπολη, στο πλαίσιο μιας μυστικής συμφωνίας που έχει εγκριθεί από τη Δύση. Οι επιθέσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς σε ανακοίνωσή της η SBU, η υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ανέφερε:

«Οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι ο ρωσικός στρατιωτικός στόλος και τα δίκτυα επιμελητείας του δεν έχουν ασφαλείς διαδρομές, ακόμη και πολύ πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα».

Μετά έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, η ανατολική Λιβύη ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, του οποίου ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός έχει δεσμούς με τη Ρωσία, ενώ η δυτική Λιβύη ελέγχεται από μια διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με έδρα την Τρίπολη.

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«Λευκοί στην Αφρική»

Το ταξίδι των τεσσάρων ρωσικών πλοίων από τη Ρωσία μέσω Βαλτικής και Ατλαντικού για να φτάσουν στη Μεσόγειο, ξεκίνησε την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου από την Αγία Πετρούπολη. Οπως αναφέρει η «Corriere della Sera», όλα αυτά συνέβαιναν ενώ ρωσικές ιστοσελίδες στο Telegram συνέχιζαν να δημοσιεύουν αναζητήσεις για ειδικούς σε drones εξαιρετικά μεγάλης εμβέλειας, για να τοποθετηθούν μεταξύ των «λευκών στην Αφρική» με μισθούς πολέμου: 400.000 ρούβλια τον μήνα, ή σχεδόν 4.500 ευρώ τον μήνα. Αλλο ένα σημάδι ότι ο πόλεμος μεταφέρεται μακριά από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο.

Αλλωστε, τα χτυπήματα του Σαββατοκύριακου δεν ήταν τα πρώτα σημάδια πως ο πόλεμος πια έχει διασχίσει τα σύνορα. Μετά τη Μαύρη Θάλασσα που συνορεύει με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο η περιοχή της Μεσογείου που συνορεύει με την Ιταλία και την Ελλάδα. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, δύο ρωσικά εμπορικά πλοία παρέδωσαν κρυφά περίπου τρεις χιλιάδες τόνους στρατιωτικού εξοπλισμού στο Τομπρούκ το οποίο, όπως και η Βεγγάζη, βρίσκεται στο τμήμα της Λιβύης που ελέγχεται από τον Χαφτάρ.

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Νωρίτερα, τον περασμένο Μάιο, η ελληνική κυβέρνηση είχε διαμαρτυρηθεί στο Κίεβο μετά την ανακάλυψη ουκρανικού ναυτικού drone σε θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα. Και ακόμη και πριν από αυτό, στις αρχές Μαρτίου, το ρωσικό δεξαμενόπλοιο «Arctic Metagaz» που μετέφερε φυσικό αέριο χτυπήθηκε και βυθίστηκε από drone μεταξύ Λιβύης και Μάλτας. Ομως, όπως σημειώνουν αναλυτές, πότε πριν δεν είχε παρατηρηθεί αποστολή τόσο εντυπωσιακή όσο αυτή στη Βεγγάζη: είκοσι τέσσερις ώρες ρωσο-ουκρανικού πολέμου, με τουλάχιστον δώδεκα θανάτους και τη χειρότερη ταπείνωση στην ιστορία του ρωσικού ναυτικού στη Μεσόγειο.

«Δεν θα μείνουν αναπάντητα»

Οι εξελίξεις σίγουρα δεν θα σταματήσουν εδώ. Ο ρώσος πρέσβης στη Λιβύη, Αϊντάρ Αγκανίν, κατηγόρησε την Ουκρανία και απείλησε ότι τα γεγονότα «δεν θα μείνουν αναπάντητα». Από τη Βεγγάζη, η «κυβέρνηση» του Χαφτάρ ζήτησε από το Κίεβο διευκρινίσεις. Είναι πλέον, η Μεσόγειος ένα ακόμα πεδίο της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας;

Ναι, και δεν προέκυψε τις τελευταίες ημέρες. Είναι το αποτέλεσμα της επίμονης ρωσικής συμπεριφοράς – από οπορτουνισμό ή στρατηγικό υπολογισμό – που την οδηγεί να προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τις νότιες ακτές της Μεσογείου, να ελέγξει τις μεταναστευτικές οδούς και να τροφοδοτήσει τους συνεχιζόμενους πολέμους στην υποσαχάρια Αφρική.