Σε δυστοκία κατά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του κόμματος αποδίδεται η απόφαση να ανακοινωθεί τελικά μόνο το 50% των υποψηφιοτήτων κατά το Εθνικό Συμβούλιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις

Η καθόλου καλή εικόνα του προέδρου Κυριάκου του Α’ να νεωτερικίζει (τι όρος!) «πλασάροντας» την καινούργια έκδοση του βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto 6, έδωσε τροφή σε πολλά μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού, τα οποία εμφανίστηκαν έκπληκτα από το γεγονός – πρωθυπουργός να «διαφημίζει» έστω και έμμεσα ένα τέτοιο παιχνίδι, βίας και παραβατικότητας. Παράλληλα γέμισαν με νεύρα και τον ίδιο!

Εξαλλος, σου λέει, με το επικοινωνιακό επιτελείο και αυτόν (αυτή για την ακρίβεια…) που είχε την (καταστροφική) ιδέα. Κακώς θα υπογραμμίσω, έβριζε χθες όλη μέρα. Διότι άντε και του το πρότειναν να συνδέσει το επίδομα συνταξιούχων με το GΤΑ 6, εκείνος δεν είχε την ικανότητα να διυλίσει την πρόταση, να την αναλύσει και να απαντήσει «τι λέτε ρε παιδιά, πώς θα πω κάτι τέτοιο, θα είναι σαν να διαφημίζω το βιντεοπαιχνίδι».

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Τι θέλω να πω. Πρωθυπουργός είναι, δέχεται από τους συνεργάτες του διάφορες ιδέες, σκέψεις, προτάσεις. Τις κάνει όλες αποδεκτές; Οχι. Αρα μετά το συγκεκριμένο με το GTA 6, που τον έκανε «θέμα» παγκοσμίως, και όχι για καλό λόγο, τι να υποθέσουμε ακριβώς; Οτι έχασε την ικανότητά του να παίρνει σωστές αποφάσεις, προφανώς. Τι άλλο;

Αντίδραση κατόπιν εορτής

Φιτίλι βραδύκαυστο, ο αρχηγός Τσίπρας. Παρασκευή απογευματάκι έσκασε μύτη στα social media ο «άλλος» (όπου «ο άλλος», ο Κυριάκος ο Α’) να διαφημίσει έμμεσα το Grand Theft Auto και να προτρέψει τους παππούδες με τα 400 ευρώ που τους έδωσε ο χουβαρντάς, να το αγοράσουν στα εγγόνια τους. Κι ας πρόκειται για βιντεοπαιχνίδι που αποθεώνει τη βία και την παραβατικότητα, και διδάσκει μερικά ωραία κόλπα για το πώς να ξεφύγεις από την αστυνομία.

Δευτέρα πρωί η προεδράρα ξύπνησε. Κι αφού διάβασε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, κάτι δικά μου εδώ, αποφάσισε να κάνει βαρυσήμαντη (λέμε τώρα…) παρέμβαση. Αξύριστος και με την τσίμπλα στο μάτι. Ανήρτησε στα social δικό του βίντεο για να καταγγείλει τον «άλλο» (τον Κυριάκο, ντε) ότι διαφημίζει ένα παιχνίδι που είναι καταστροφικό για τα παιδιά. Και να προειδοποιήσει παράλληλα τα παππούδια, να μην το αγοράσουν. Μάλιστα. Ολο το Σαββατοκύριακο, τι έκανε ο αρχηγός; Τίποτε. Αλλος από το κόμμα του, έκανε κάτι; Οι τομεάρχες παιδείας, νεολαίας κ.λπ.; Μπα, ούτε αυτοί. Το κόμμα ακολουθεί τους ράθυμους ρυθμούς του αρχηγού του.

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Θα μου πεις τώρα, έχει καμία σημασία τι λέει ο Τσίπρας για τον Μητσοτάκη και το αντίστροφο; Οχι, θα σου απαντήσω. Αν το επισημαίνω είναι γιατί ο τύπος έκανε rebranding υποτίθεται για να αλλάξει εικόνα και να αποδείξει ότι είναι κάτι άλλο, από αυτό που γνωρίζαμε. Δεν είναι!

Περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία

Πραγματοποιεί όμως περιοδείες. Οπως αυτή στην ταλαίπωρη Δυτική Μακεδονία, την οποία εγκαινίασε χθες, από την Πτολεμαΐδα, όπου συναντήθηκε με συνδικαλιστές της ΔΕΗ και παράγοντες της περιοχής για να συζητήσει, λέει, το πρόβλημα της απολιγνιτοποίησης της χώρας, και να μιλήσει και με αγρότες. Ενώ το βράδυ θα πήγαινε σε ένα καφέ της πόλης προκειμένου να συναντήσει νεολαίους, και να αποτυπωθεί αυτό σε βιντεάκια και φωτογραφίες – διότι για τα υπόλοιπα σκασίλα του, μεγάλη. Σήμερα το πρόγραμμα της προεδράρας περιλαμβάνει επισκέψεις στη Νεάπολη Κοζάνης, στην Καστοριά και το βραδάκι, πρώτα ο Θεός, Φλώρινα, σε ένα καφέ πάλι, για να συναντήσει νέους και κάποιους ίσως από τους παράγοντες της πόλης.

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Τα ίδια και τα ίδια δηλαδή…

Κάτι τρέχει με τα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ

Στο μεταξύ, πίσω του λέει, εργώδης προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου το Σάββατο, να ανακοινωθεί το 50% των ψηφοδελτίων του κόμματος, στις προσεχείς εκλογές.

50%; Μόνο; Χμμμ. Μου μυρίζει μια δυστοκία το πράγμα, εδώ. Ή και όρους από τους «παλιούς» του ΣΥΡΙΖΑ που ετοιμάζονται να προσχωρήσουν στο κόμμα, και δεν δέχονται όταν συμβεί αυτό, να αποκαλυφθεί ότι τζάμπα ο κόπος (και η διαπόμπευση), διότι τις θέσεις θα τις έχουν καταλάβει άλλοι. Υπερβολές; Οχι και τόσο. Διότι αν θυμάμαι καλά, και μάλλον θυμάμαι, έως πρόσφατα, «ξελιγωμένες» αναφορές από το ευαγές ίδρυμα της οδού Αμαλίας, μας είχαν διαβεβαιώσει ότι σε αυτή την περίφημη συνεδρίαση του Σαββάτου θα ανακοινωνόταν το 80% των ψηφοδελτίων. Τόσο ετοιμοπόλεμο είναι το κόμμα ΕΛΑΣ-Τσίπρα. Τώρα διαρρέουν ότι μόνο το 50% των υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθεί.

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Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει, και δεν φαίνεται να είναι και τόσο καλό…

(Αν με ρωτάς μια στεναχώρια, την έχω, πάντως…)

Η αυτοσυντήρηση του Πάνα

Ευκαιρίας δοθείσης, να αναφέρω ότι με το beef για τη σημαία του Πολυτεχνείου και τα διαμειβόμενα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, χάθηκε το «θέμα Πάνα». Σας θυμίζει τίποτε το όνομα Πάνας; Πάνας; Ελάτε, ο πρώην βουλευτής ΠΑΣΟΚ που παραιτήθηκε την Πέμπτη για να τον πάρει κοντά του ο αρχηγός Τσίπρας. Τον ξεχάσατε ήδη ε; Λογικό.

Ποιος ασχολείται. Ισως μόνο εγώ, από διαστροφική συνήθεια. Μιλούσα που λέτε για άλλο θέμα με τον δήμαρχο Δούκα, τον οποίο ο περί ου ο λόγος Πάνας είχε υποστηρίξει κατά τη φάση της διεκδίκησης της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

– Σας αιφνιδίασε κι εσάς; Ρώτησα.

– Δεν γνώριζα τίποτε, μου απάντησε. Είχα πολύ καιρό να μιλήσω μαζί του. Για να είμαι ειλικρινής δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανε.

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Και όντως έτσι είναι. Ο πρώην βουλευτής είχε απομακρυνθεί από τον Δούκα. Ηταν πια κοντά στον γίγαντα της πολιτικής Κωνσταντινόπουλο, που ζει και αναπνέει για να εκδικηθεί το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρουλάκη, κι ύφος ο φουκαράς…

Αν τον καθοδήγησε αυτός ο τελευταίος, δεν το ξέρω. Το αίσθημα αυτοσυντήρησης, σίγουρα.

Στη Χαλκιδική θα είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ η προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα, η αδερφή του Σωκράτη, η οποία οσονούπω προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε, ο άλλος, βλέποντας ότι δεν έχει την παραμικρή τύχη, τι να κάνει; Τα μάζεψε κι έφυγε…

Ποιος «φακέλωσε» τον Λιάκο;

Στο μεταξύ, το νέο πρόβλημα της κυβέρνησης, και του προέδρου Κυριάκου του Α’, προσωπικά, ακούει στο όνομα Ευάγγελος Λιάκος, είναι προ δεκαημέρου χρισθείς υφυπουργός Εσωτερικών, και βρίσκεται στη δίνη αποκαλύψεων για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των δύο κυριών Λιάκου, των αδελφών του. Υπάρχει κάτι επιλήψιμο στις δραστηριότητες αυτές; Εκ πρώτης όψεως όχι, αν και αυτά τα περί απευθείας αναθέσεων δεν ακούστηκαν καλά. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν, που εξανάγκασε τον νέο υφυπουργό να προσφύγει στη Δικαιοσύνη; Εκτιμώ η εσωκομματική διάσταση του θέματος.

Κάποιος τον είχε φακελωμένο τον περί ου ο λόγος Λιάκο. Κάποιος που είχε συμφέρον να τον «κάψει» τώρα που έγινε υφυπουργός, και όπως και να το κάνεις, απέκτησε προβάδισμα έναντι των ανθυποψηφίων του.

Επίσης, αυτός που είχε τον «Φάκελο Λιάκου», δεν είναι η πρώτη φορά που ταρακουνώντας την κυβέρνηση, και προσωπικά τον πρόεδρο Κυριάκο, προσπαθεί να του υποδηλώσει με τον τρόπο του πόσο… «λείπει» από κοντά του, και πως κάτι τέτοια (σαν του Λιάκου, σαν του Τσαβδαρίδη) θα τα «μάζευε» στο δευτερόλεπτο.

«Ποιος είναι αυτός ο αψηλός, ποιος είναι αυτός ο τύπος;»…