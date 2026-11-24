Ο ιδιοκτήτης των πέντε σκύλων Αχιλλέας Μαυρόπουλος αναφέρει πως το ένα ζώο κατέληξε ενώ για δύο ακόμη δεν είναι σίγουρο ότι γλίτωσαν σύμφωνα με τον ίδιο

Αίσθηση προκαλεί η είδηση που έρχεται από τη Σαντορίνη, όταν άγνωστος εισέβαλε σε σπίτι γιατρού και έριξε φόλα στα σκυλιά του.

«Έριξε ποντικοφάρμακο σε όλα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σκυλιά εντόπισε μία νοσηλεύτρια στο σπίτι του γιατρού, ο οποίος έλειπε από το νησί.

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«Εγώ μένω στη Σαντορίνη. Έχω στο σπίτι μου, το οποίο έχει μεγάλη αυλή, πέντε λυκόσκυλα, τρία μεγάλα και δύο μωράκια που έχουν πρόβλημα και προσπαθώ να τα σώσω εδώ και έναν χρόνο», λέει αρχικά ο γιατρός Αχιλλέας Μαυρόπουλος στο MEGA.

«Τυχαίνει και λείπω τις τελευταίες 3 – 4 μέρες για ένα σοβαρό θέμα υγείας της μητέρας μου και κάποιος άνοιξε την πόρτα της αυλής, μπήκε μέσα στο σπίτι, έριξε ποντικοφάρμακο σε όλα. Το ένα, το θηλυκό, δεν τα κατάφερε. Τα υπόλοιπα, το ένα ακόμα δεν είμαστε σίγουροι ότι γλίτωσε και το ένα μωρό δεν είμαστε σίγουροι ότι γλίτωσε. Εγώ όσο λείπω είχα αφήσει τη νοσηλεύτριά μου, η οποία ήταν κάθε πρωί και κάθε βράδυ στο σπίτι μου και τα τάιζε και τους έκανε παρέα».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Είναι ένας δύο άνθρωποι που περνάν από το μυαλό μου, αλλά το περνάν από το μυαλό μου μέχρι το να ξέρω ποιος είναι… Το καλό στην ιστορία είναι ότι γύρω γύρω έχει πολλές επιχειρήσεις, έχει πολλές κάμερες».