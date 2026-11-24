Ο γνωστός σκιτσογράφος επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή του στο Facebook με μια εικόνα που απεικονίζει σαπουνόφουσκες να φωτίζονται από έναν προβολέα σε μαύρο φόντο

Με μια λιτή εικόνα και ένα χαρακτηριστικό μήνυμα, ο Αρκάς καλημερίζει σήμερα τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τη σελίδα του στο Facebook.

Στην εικόνα, σε μαύρο φόντο, ένας προβολέας φωτίζει μερικές σαπουνόφουσκες που αιωρούνται μέσα στη δέσμη του φωτός.

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Στο κέντρο της ανάρτησης, ο γνωστός σκιτσογράφος γράφει:

«Η παρακμή αρχίζει όταν τα σημαντικά γίνονται βαρετά και τα ασήμαντα συναρπαστικά».