Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο έχει ήδη σημειώσει την πιο επιτυχημένη εμπορική πρεμιέρα στην ιστορία της μάρκας, με περισσότερες από 60.000 παραγγελίες

Το CUPRA Raval περνάει στην επίθεση διεκδικώντας, δικαίως και έχοντας μια σημαντική γκάμα προτερημάτων, την πρωτιά για το βραβείο «Car of the Year 2027» (COTY) (πριν λίγες ημέρες προκρίθηκε επίσημα στην τελική επτάδα των υποψηφίων). Και αυτό είναι μόνο η αρχή για ένα σημαντικό μοντέλο που ανεβάζει το επίπεδο της φίρμας. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αστικό μοντέλο της μάρκας επισφραγίζει τον μετασχηματισμό της εταιρείας, καθώς και την πολυετή επένδυση για τον εξηλεκτρισμό του εργοστασίου στο Martorell. Και ήδη σημειώνει σημαντικές παραγγελίες: Έχει ήδη σημειώσει την πιο επιτυχημένη εμπορική πρεμιέρα στην ιστορία της μάρκας, με περισσότερες από 60.000 παραγγελίες..

Με ξεχωριστό σχεδιασμό έχει σπορ αισθητική. Επίσης, διαθέτει σπορ πλαίσιο με χαμηλότερο κατά 15 χιλιοστά ύψος από το έδαφος σε σχέση με την πλατφόρμα, ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση, διευρυμένο μετατρόχιο, προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης και ESC Sport στον βασικό εξοπλισμό. Πιο εξεζητημένη η έκδοση VZ με σύστημα ανάρτησης DCC Sport, ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό, δυνατότητα απενεργοποίησης του ESC κ.α.

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Στο εσωτερικό, το μάτι κερδίζει το οδηγοκεντρικό cockpit, η σπορ θέση οδήγησης και τα καθίσματα CUP Bucket ενώ δεν απαρνιέται την πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών αγγίζει τα 441 λίτρα και ανταγωνίζεται αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Προσφέρεται σε τέσσερα επίπεδα ισχύος (85 kW, 99 kW, 155 kW και 166 kW), σε συνδυασμό με δύο επιλογές μπαταρίας, χωρητικότητας 37 kWh και 52 kWh.

Από εκεί και πέρα η μπαταρία 52 kWh φορτίζει από 10-80% σε 24 λεπτά (DC έως 130 kW) σε ταχυφορτιστή.

Το CUPRA Raval συνεχίζει πλέον αυτή την επιτυχημένη πορεία, εξασφαλίζοντας μια θέση ανάμεσα στους επτά φιναλίστ για το 2027, με στόχο να κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της μάρκας αυτό το σημαντικό βραβείο.

Το Raval ξεκινά την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά με αρχική τιμή καταλόγου τις 25.900 ευρώ (με προωθητικό πρόγραμμα), η οποία υποχωρεί στα 22.900 ευρώ αν συνυπολογιστεί η κρατική επιδότηση.