Οι Αιγόκεροι καλούνται να δώσουν προτεραιότητα στη διατροφή και τον ύπνο τους για να ανακτήσουν ενέργεια, ενώ οι Καρκίνοι οφείλουν να αποφύγουν τις περιττές αγορές

Οι αστρολογικές προβλέψεις από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ αναλύουν τη σημερινή ημέρα για κάθε ζώδιο. Οι Αιγόκεροι καλούνται να προσέξουν ιδιαίτερα την υγεία τους, οι Παρθένοι να επιστρατεύσουν τις γνώσεις τους στον εργασιακό τομέα, ενώ οι Ιχθείς χρειάζεται να βρουν ισορροπία, ακόμη και στη συμπόνια που δείχνουν στους άλλους.

ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Στο γραφείο κινείστε πάντα στην καρδιά των εξελίξεων, γεγονός που σας επιτρέπει να γνωρίζετε τι συμβαίνει στη δουλειά σας. Μην παρασυρθείτε όμως σε βιαστικά συμπεράσματα χωρίς να μελετήσετε όλες τις πλευρές κάθε υπόθεσης. Αυτό θα διαφυλάξει την αξιοπιστία σας.

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ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Θα διαπιστώσετε σημαντική πρόοδο στα επαγγελματικά σας. Η συμπαράσταση των συναδέλφων θα αποδειχθεί πολύτιμη, καθώς όχι μόνο θα σας στηρίξουν σε αντιπαραθέσεις, αλλά θα ζητήσουν και τη συμβουλή σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η κοινωνικότητά σας τις τελευταίες ημέρες θα φέρει θετικά αποτελέσματα στη δουλειά. Συζητήστε τις ιδέες σας με συναδέλφους, καθώς η ανταλλαγή απόψεων βοηθά να δείτε τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η προσοχή στα οικονομικά σας είναι πολύτιμη σήμερα. Αποφύγετε περιττές αγορές, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να παρασυρθείτε. Για αλλαγή διάθεσης, σκεφτείτε να ανανεώσετε τη διακόσμηση του σπιτιού σας.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Η οικονόμια σας θα φανεί χρήσιμη για να αντιμετωπίσετε τυχόν οικογενειακές αναποδιές χωρίς άγχος για τα οικονομικά. Εάν κάποιο αγαπημένο πρόσωπο χρειάζεται στήριξη, σταθείτε δίπλα του με κάθε τρόπο.

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ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Οι γνώσεις σας είναι το μεγαλύτερο όπλο στη δουλειά σας σήμερα. Χρησιμοποιήστε τες για να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις, αλλά αποφύγετε τη βιασύνη σε εργασίες με προθεσμία ώστε να μην κάνετε λάθη.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η αισιοδοξία θα σας βοηθήσει να φέρετε εις πέρας κάθε υποχρέωση. Εμπιστευτείτε τις δυνάμεις σας και ακούστε με προσοχή τους συνεργάτες σας, καθώς μπορεί να μάθετε σημαντικά πράγματα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Μεγάλες αλλαγές δεν αναμένονται άμεσα, ωστόσο τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να προγραμματίσετε τα επόμενα βήματά σας. Έτσι θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε ό,τι έχετε αφήσει στη μέση.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Παρόλο που βρίσκεστε ανάμεσα σε πολύ κόσμο, νιώθετε μοναξιά. Αντί να απογοητεύεστε, εστιάστε στα επαγγελματικά σας για να αντλήσετε ικανοποίηση από εκεί.

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ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Τον τελευταίο καιρό έχετε παραμελήσει την υγεία σας, κάτι που επηρεάζει την ευεξία σας. Δώστε προσοχή στη διατροφή και τον ύπνο ώστε να ανακτήσετε ενέργεια και να κινηθείτε πιο αποδοτικά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η τάση σας να προτρέχετε δεν βοηθά στη δουλειά σήμερα. Σκεφτείτε προσεκτικά πριν εκφραστείτε, καθώς υπάρχει κίνδυνος να παρερμηνευτούν τα λόγια σας από συναδέλφους.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Η συμπόνια σας είναι χαρακτηριστικό σας, αλλά τελευταία το έχετε παρακάνει. Θέτοντας πάντα τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές σας, ξεχνάτε να φροντίσετε τον εαυτό σας. Βρείτε μέτρο για να διατηρήσετε την ισορροπία.