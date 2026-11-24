Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία καλείται να καταβάλει πρόστιμο 100.000 ευρώ για κάθε ημέρα παραβίασης της δικαστικής απόφασης, με το ανώτατο όριο να φτάνει έως τα 10 εκατομμύρια ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε στην BYD την πώληση ή την κατασκευή του SUV Ti7 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση ελήφθη καθώς κρίθηκε ότι το όχημα παραβιάζει το καταχωρημένο σχέδιο της Jaguar Land Rover για το Land Rover Defender. Σύμφωνα με τη διαταγή, η παραβίαση της απόφασης κοστίζει στην BYD 100.000 ευρώ ανά ημέρα, με το συνολικό ποσό της ποινής να φτάνει έως και τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μια απότομη ανατροπή σε σχέση με πριν από 10 ημέρες, όταν το ίδιο δικαστήριο στη Χάγη έδωσε στην BYD μια πρόωρη νίκη με τον ισχυρισμό ότι αντιγράφει το βρετανικό Defender . Οι μετοχές της BYD στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν έως και 4% τη Δευτέρα, προτού κλείσουν με πτώση 1,9%.

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Στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD απαγορεύτηκε η πώληση του οχήματος «κλώνος Defender» στην ΕΕ από δικαστήριο στην Ολλανδία, μετά την αγωγή που άσκησε η Jaguar Land Rover (JLR) υποστηρίζοντας ότι παραβίασε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η JLR κίνησε νομικές διαδικασίες για το επταθέσιο SUV Ti7 νωρίτερα φέτος, αφού η BYD ανακοίνωσε στον ιστότοπό της ότι δεχόταν παραγγελίες από πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο για το όχημα.