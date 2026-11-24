Η ημέρα αυτή εμπίπτει στη σαρανταήμερη νηστεία των Χριστουγέννων, ενώ οι πιστοί τιμούν τη μνήμη των Αγίων Κλήμη, Πέτρου και Νικοδήμου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, τον Άγιο Κλήμη, Ιερομάρτυρα και Επίσκοπο Ρώμης, μια εξέχουσα φυσιογνωμία της πρωτοχριστιανικής περιόδου που συνδέθηκε με τους Αποστόλους. Την ίδια ημέρα εορτάζεται ο Άγιος Πέτρος, Ιερομάρτυρας και Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, ο οποίος μαρτύρησε κατά τις διώξεις των αρχών του 4ου αιώνα, καθώς και ο Άγιος Νικόδημος ο Οσιομάρτυρας από τη Βέροια. Παρά τη διαφορά των ιστορικών εποχών τους, οι τρεις Άγιοι συνδέονται μέσω της υπεράσπισης του θρησκευτικού δόγματος και της εκκλησιαστικής παράδοσης.

Άγιος Κλήμης της Ρώμης

Ο Άγιος Κλήμης έζησε τον 1ο αιώνα μ.Χ. και ανήκει στους Αποστολικούς Πατέρες, τους πρώτους χριστιανούς συγγραφείς που συνδέονται χρονικά με την αποστολική εποχή. Σύμφωνα με την παράδοση, διετέλεσε Επίσκοπος Ρώμης, διαδεχόμενος τον Άγιο Ανάκλητο, με τη δράση του να τοποθετείται κατά προσέγγιση μεταξύ 88 και 99 μ.Χ. Αν και συνδέεται με τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, τα ιστορικά δεδομένα της ζωής του δεν είναι πλήρως εξακριβωμένα. Είναι γνωστός για την Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους, ένα αρχαίο χριστιανικό κείμενο εκτός Καινής Διαθήκης, όπου καλούσε τους πιστούς σε ενότητα, ταπεινότητα και αλληλοσεβασμό. Κατά τη μεταγενέστερη παράδοση, εξορίστηκε στη Χερσώνα της Κριμαίας και καταδικάστηκε σε θάνατο, με τους διώκτες του να τον ρίχνουν στη θάλασσα έχοντας δέσει μια άγκυρα στον λαιμό του, σύμβολο που τον συνοδεύει στην εκκλησιαστική τέχνη.

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Αρχιεπισκοπική δράση και μαρτύριο

Ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρείας υπηρέτησε ως Αρχιεπίσκοπος από το 300 έως το 311 μ.Χ., μια περίοδο έντονων πολιτικών και θρησκευτικών ανακατατάξεων. Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού που ξεκίνησαν το 303 μ.Χ., κλήθηκε να διαχειριστεί τις πιέσεις των αρχών αλλά και το ζήτημα των Χριστιανών που είχαν αποκηρύξει την πίστη τους. Υποστήριξε την πνευματική προετοιμασία και τη μετάνοια, επηρεάζοντας τους εκκλησιαστικούς κανόνες. Αποκεφαλίστηκε το 311 μ.Χ. επί Μαξιμίνου Δάια, θεωρούμενος ως «σφραγίς των μαρτύρων» των διωγμών.

Παράλληλα, τιμάται ο Άγιος Νικόδημος ο Οσιομάρτυρας από τη Βέροια, ο οποίος ακολούθησε τον μοναχικό βίο, αν και οι λεπτομέρειες του βίου και του μαρτυρίου του παραμένουν περιορισμένες.

Η νηστεία των Χριστουγέννων

Η 24η Νοεμβρίου εμπίπτει στη σαρανταήμερη νηστεία των Χριστουγέννων, περίοδο αφιερωμένη στην εγκράτεια και την προσευχή. Το μήνυμα της ημέρας εστιάζει στην ενότητα, τον διάλογο και τη συγχώρεση, αναδεικνύοντας τη συνύπαρξη δικαιοσύνης και ελέους.

Χρόνια πολλά στα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα εορτάζουν όσοι ονομάζονται Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημέντιος και Κλημεντία. Επίσης, μπορούν να εορτάζουν οι Πέτρος, Πετρούλα και Νικόδημος, αν και για το όνομα Πέτρος η κύρια εορτή παραμένει η 29η Ιουνίου.