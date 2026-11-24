Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΜΥ, κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, στα βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί παγετός

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΜΥ, ο καιρός χαρακτηρίζεται από αισθητή κάμψη της θερμοκρασίας, η οποία γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή στα βόρεια τμήματα της χώρας. Στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας προβλέπονται περιορισμένες νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα παρουσιάζουν ενίσχυση, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών εντοπίζεται κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Κατά τις πρωινές ώρες, η ορατότητα αναμένεται τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι και μετά.

Στα βόρεια, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 10 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 19 βαθμών, αγγίζοντας τοπικά στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, στα βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί παγετός. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

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Η πρόγνωση του meteo

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteο «για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες στα δυτικά τμήματα, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ παγετός θα εκδηλωθεί τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 11 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 8 βαθμούς), 10 έως 17 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 7 έως 16 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 16 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 12 έως 15 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 16 έως 19 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

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Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Βορειοδυτικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στον Κορινθιακό Κόλπο πρόσκαιρα μέτριοι 5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα ισχυροί 6 μποφόρ».

Η πρόγνωση του Καλλιάνου

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 – 7 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική & Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία από 11 – 18 βαθμούς και τους ανέμους στα 3 – 6 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 4 – 12 βαθμούς και οι άνεμοι στα 4 – 7 μποφόρ.