Η διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε ότι η εντολή κατάρριψης ανακλήθηκε επειδή το ρωσικό drone άλλαξε πορεία αποφεύγοντας την απειλή για τους αμάχους

Κλιμάκωση της έντασης στον πολωνικό εναέριο χώρο

Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται οι κάτοικοι της Πολωνίας, καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία προκαλεί συχνές εισβολές ρωσικών αντικειμένων στον εθνικό τους εναέριο χώρο. Το βράδυ της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου 2026, οι σειρήνες ήχησαν ξανά λόγω της εισόδου ρωσικού drone, λίγες μόλις ημέρες μετά την πτώση τριών ρωσικών πυραύλων κρουζ.

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‼️Uwaga! Alert RCB‼️ "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów." Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego – powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski. — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 23, 2026

Ο σύντομος αεροπορικός συναγερμός αφορούσε τομείς της νοτιοανατολικής Πολωνίας. Το κυβερνητικό κέντρο ασφαλείας κάλεσε τους κατοίκους των κοινοτήτων κοντά στα σύνορα, στην περιφέρεια Λούμπλιν, να σπεύσουν σε καταφύγια, προτού ο συναγερμός λήξει λίγη ώρα αργότερα.

Η στάση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων

Σύμφωνα με τη διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, το ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Αν και δόθηκε εντολή για κατάρριψη, η απόφαση ανακλήθηκε όταν το αντικείμενο άλλαξε πορεία προς τα ανατολικά. Όπως διευκρίνισε η στρατιωτική πηγή, η επιλογή να μη γίνει χρήση όπλων ελήφθη «λαμβανομένων υπόψη της δυνητικής απειλής για τους αμάχους και των πιθανών συνεπειών της κατάρριψης».

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W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonego z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny. W odpowiedzi na zagrożenie Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Sytuacja była na bieżąco monitorowana, wydano autoryzację na zestrzelenie obiektu. Po zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu, podjęto decyzję o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia w związku z utrzymującym się ryzykiem wyrządzenia szkód. Podkreślamy, że Siły Zbrojne RP nieprzerwanie monitorują sytuację w przestrzeni powietrznej, a siły i środki systemu obrony powietrznej pozostają w stałej gotowości do reagowania na wszelkie zagrożenia. Zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje naszym niezmiennym priorytetem. #PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity Διαφήμιση November 23, 2026

Την προηγούμενη Παρασκευή, τρία «ιπτάμενα αντικείμενα» –που οι αρχές ταυτοποίησαν ως ρωσικούς πυραύλους κρουζ τύπου Kh-101– κατέπεσαν σε πολωνικό έδαφος. Παρά την απουσία τραυματισμών, το περιστατικό ενέτεινε τους φόβους για επέκταση του πολέμου, ο οποίος πλησιάζει τα πέντε χρόνια διάρκειας.

Η Βαρσοβία προανήγγειλε την κλήση του Ρώσου πρεσβευτή για επίσημη διαμαρτυρία. Παράλληλα, το ΝΑΤΟ ενισχύει την επιτήρηση στην ανατολική πτέρυγά του, αναπτύσσοντας αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS). Ο Γενικός Γραμματέας της συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του πολωνικού εδάφους.