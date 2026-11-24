Τα ΙΧ στην Αττική αυξήθηκαν κατά 55% σε μια εικοσαετία, την ώρα που λεωφορεία και τρόλεϊ διανύουν 36% λιγότερα χιλιόμετρα σε σχέση με το 2006 - Στις ώρες αιχμής, η συμφόρηση κόστισε στον οδηγό κατά μέσο όρο 143 ώρες το 2025

Η Αθήνα ζητά από τους κατοίκους της να αφήσουν το αυτοκίνητο, αλλά δυσκολεύεται να τους προσφέρει μια δημόσια συγκοινωνία που να τους πηγαίνει εγκαίρως στη δουλειά.

Για όποιον χρειάζεται δύο λεωφορεία ή ένα λεωφορείο και μετρό, η απόφαση κρίνεται από το πόσο θα περιμένει στην πρώτη στάση, αν θα προλάβει την ανταπόκριση και πόσο θα καθυστερήσει το λεωφορείο στην ίδια ουρά με τα ΙΧ. Αν ο χρόνος της διαδρομής αλλάζει κάθε πρωί, ακόμη και το μποτιλιάρισμα μπορεί να μοιάζει με την πιο προβλέψιμη επιλογή.

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Εδώ βρίσκεται η αντίφαση του κυκλοφοριακού στην πρωτεύουσα. Οι δρόμοι μένουν στο κόκκινο για όλο και μεγαλύτερα διαστήματα, όμως τα μέσα που θα μπορούσαν να απορροφήσουν μέρος των μετακινήσεων έχουν χάσει σημαντικό μέρος του έργου και των επιβατών τους.

Το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο επετειακό συνέδριο για τα 50 χρόνια του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις ώρες αιχμής κόστισε κατά μέσο όρο 143 ώρες ανά οδηγό. Πρόκειται για σχεδόν έξι ολόκληρα εικοσιτετράωρα μέσα σε έναν χρόνο. Ο δείκτης συμφόρησης κινείται τα τελευταία χρόνια πάνω από το 50%.

Λιγότερα χιλιόμετρα, ακόμη λιγότεροι επιβάτες

Η σύγκριση με το 2006 δείχνει πόσο έδαφος έχασαν οι δημόσιες συγκοινωνίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ που παρουσίασε η διοίκηση του ΣΕΣ, λεωφορεία και τρόλεϊ εκτελούν 36% λιγότερα οχηματοχιλιόμετρα και καταγράφουν 54% χαμηλότερη επιβατική κίνηση. Με άλλα λόγια, για κάθε 100 χιλιόμετρα που διένυαν τα οχήματα το 2006, σήμερα διανύουν 64. Και για κάθε 100 επιβιβάσεις τότε, σήμερα καταγράφονται 46.

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Στα μέσα σταθερής τροχιάς, η εικόνα είναι διαφορετική αλλά εξίσου αποκαλυπτική. Το δίκτυο μεγάλωσε κατά 20%, ενώ τα οχηματοχιλιόμετρα αυξήθηκαν μόλις κατά 3% και η επιβατική κίνηση παραμένει κατά 22% χαμηλότερη. Η επέκταση έφερε τη συγκοινωνία σε περισσότερες περιοχές, όμως η αύξηση του συνολικού μεταφορικού έργου ήταν πολύ μικρότερη από την αύξηση του μήκους του δικτύου.

Η οικονομική κρίση έπληξε τη λειτουργία των συγκοινωνιών και η πανδημία επιδείνωσε την κατάσταση. Η επιβατική κίνηση ανακάμπτει τα τελευταία χρόνια, όπως επισημαίνουν οι συγκοινωνιακοί φορείς, αλλά εξακολουθεί να απέχει από τα επίπεδα του 2006. Και όσο το λεωφορείο παραμένει αργό ή απρόβλεπτο, η αύξηση των επιβιβάσεων από χρονιά σε χρονιά λέει λίγα για το αν κερδίζει τον εργαζόμενο που σήμερα κάνει την ίδια διαδρομή με το αυτοκίνητο.

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Μια Αττική με 1,25 εκατ. περισσότερα ΙΧ

Στο μεταξύ, έχει αλλάξει η ίδια η γεωγραφία των μετακινήσεων. Όπως ανέφερε στο συνέδριο η γραμματέας του ΣΕΣ, κυρία Ελ. Παπατζίκου, οι ημερήσιες μετακινήσεις, από περίπου 3 εκατομμύρια το 1976, πλησιάζουν σήμερα τα 8 εκατομμύρια.

Η εξάπλωση της πόλης μεγάλωσε τις αποστάσεις ανάμεσα στην κατοικία, την εργασία και τις καθημερινές δραστηριότητες. Για ένα νοικοκυριό που πρέπει το ίδιο πρωί να συνδυάσει σχολείο και δουλειά σε διαφορετικές περιοχές, μια αραιή γραμμή ή μια δύσκολη ανταπόκριση αρκεί για να κάνει το ΙΧ καθημερινή ανάγκη.

Από το 2005 έως το 2025, τα επιβατικά ΙΧ στην Αττική αυξήθηκαν από 2,25 εκατομμύρια σε 3,5 εκατομμύρια, δηλαδή κατά περίπου 55%. Μαζί με τις υπόλοιπες κατηγορίες, ο συνολικός στόλος έφτασε τα 4,7 εκατομμύρια οχήματα, από 3,05 εκατομμύρια.

Η πίεση συνεχίζεται και μετά το τέλος της διαδρομής. Σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, οι θέσεις στάθμευσης των νοικοκυριών στην Αττική αυξήθηκαν κατά περίπου 10% μέσα σε μία δεκαετία και αντιστοιχούν περίπου στα μισά οχήματα των νοικοκυριών. Έτσι, η αναζήτηση θέσης μεταφέρει μέρος της κυκλοφοριακής πίεσης από τους μεγάλους άξονες στους δρόμους της γειτονιάς.

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Τη μακροχρόνια μετατόπιση δείχνει και το μερίδιο των δημόσιων συγκοινωνιών. Το 1972 έφτανε το 62%, σε μια εποχή πολύ χαμηλότερης ιδιοκτησίας αυτοκινήτου. Το 1999 είχε πέσει στο 31%, το 2006 ανέκαμψε στο 35% και στην πρόσφατη έρευνα του ΟΑΣΑ καταγράφεται στο 28%. Η άνοδος του 2006 έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή στο μεταξύ είχαν αυξηθεί και τα ΙΧ. Η διάδοση του αυτοκινήτου πιέζει τις συγκοινωνίες, αλλά το πόσους επιβάτες μπορούν να προσελκύσουν εξαρτάται και από την υπηρεσία που προσφέρουν.

Πού θα πάνε οι οδηγοί αν περιοριστεί το ΙΧ;

Ο καθηγητής του ΕΜΠ Γιάννης Γκόλιας, έθεσε στο συνέδριο το ερώτημα της χωρητικότητας. Κατά την εκτίμησή του, αν εφαρμοζόταν σήμερα μια πολιτική ουσιαστικού περιορισμού του ΙΧ, τα ΜΜΜ θα δυσκολεύονταν να απορροφήσουν άμεσα τις μετακινήσεις που θα μεταφέρονταν σε αυτά.

Ο ίδιος υπολόγισε ότι η προετοιμασία του συστήματος απαιτεί τουλάχιστον μία τριετία και στάθηκε στη διαφορά των μέσων ταχυτήτων ανάμεσα στο λεωφορείο και το αυτοκίνητο. Για τον επιβάτη, αυτή η διαφορά μετριέται από την πόρτα του σπιτιού έως τον προορισμό του, μαζί με την αναμονή και τις μετεπιβιβάσεις.

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Για το μεσοδιάστημα, ο Γιάννης Γκόλιας πρότεινε να εξεταστεί η χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης από ΙΧ σε άξονες όπως ο Κηφισός, όταν οι ταχύτητες πέφτουν στα 20–25 χλμ. την ώρα.

Πρόκειται για πρόταση του καθηγητή, η αξιολόγηση της οποίας συνδέεται με τη διατήρηση της πρόσβασης για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Πρότεινε επίσης καλύτερο συντονισμό του προγράμματος «Κόμβος», ώστε οι παρεμβάσεις να μην κατευθύνουν περισσότερα οχήματα σε ήδη κορεσμένα σημεία, και ενημέρωση των οδηγών με εκτιμώμενους χρόνους για συγκεκριμένες διαδρομές.

Το γενικό «κόκκινο στον Κηφισό» περιγράφει την κατάσταση. Ο χρόνος από το ένα σημείο στο άλλο επιτρέπει στον οδηγό να αποφασίσει πότε θα φύγει και ποια διαδρομή θα πάρει.

Έργα 20 δισ. ευρώ, με ορίζοντα που φτάνει στο 2050

Ο καθηγητής του ΕΜΠ Γιώργος Γιαννής, παρουσίασε μια εκτίμηση περίπου 20 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 15ετίας για τις υποδομές που χρειάζεται η Αθήνα, με ορισμένες παρεμβάσεις στο μετρό να απαιτούν ακόμη περισσότερο χρόνο.

Η πρότασή του κινείται σε τρεις άξονες:

* Ο πρώτος περιλαμβάνει ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών, με στόχο τους 200 σταθμούς μετρό και τα 2.000 λεωφορεία.

* Ο δεύτερος προβλέπει επέκταση του δικτύου αυτοκινητοδρόμων από 157 σε 300 χιλιόμετρα, με ορίζοντα το 2045–2050 κατά περίπτωση, καθώς και παρεμβάσεις σε κόμβους, μεγάλους χώρους στάθμευσης, ασφαλτοστρώσεις και αναπλάσεις.

* Ο τρίτος αφορά τη διαχείριση της κυκλοφορίας με έξυπνη σηματοδότηση και συστήματα καμερών.

Ο μακρύς ορίζοντας των έργων κάνει πιο πιεστικό το ερώτημα για το τι μπορεί να βελτιωθεί στο υπάρχον δίκτυο. Πόσα λεωφορεία βγαίνουν κάθε πρωί στον δρόμο; Πόσα δρομολόγια εκτελούνται στην ώρα τους; Σε ποιες διαδρομές χρειάζονται συχνότερα δρομολόγια και πού χάνεται περισσότερος χρόνος ανάμεσα σε δύο μέσα; Από τις απαντήσεις θα φανεί αν η Αθήνα μπορεί να κερδίσει επιβάτες πριν ανοίξουν οι επόμενοι σταθμοί του μετρό.

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο πρόεδρος του ΣΕΣ Θανάσης Τσιάνος, υπενθύμισε ότι δουλειά του επιστήμονα είναι να αμφισβητεί τις ατεκμηρίωτες εξαγγελίες και να επισημαίνει το κόστος των αποφάσεων που αναβάλλονται. Στην Αθήνα, ένα μέρος αυτού του κόστους έχει ήδη μετρηθεί στις 143 ώρες που χάνει ο οδηγός μέσα σε έναν χρόνο. Το ζητούμενο για τις συγκοινωνίες είναι εξίσου μετρήσιμο. Πόσο χρόνο μπορεί να κερδίσει ο ίδιος άνθρωπος αύριο το πρωί, αν αφήσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου στο σπίτι;