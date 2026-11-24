Μετά τη συμπλοκή, ο Μάρκες παρέμεινε στο ξενοδοχείο μέχρι την άφιξη της αστυνομίας, η οποία τον συνέλαβε ως ύποπτο για ανθρωποκτονία

Ένας 46χρονος Αμερικανός, ο Καλίφ Έντουαρντ Χάρπερ, έχασε τη ζωή του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό σε είσοδο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη, όπου είχε εμπλακεί σε καβγά με τον 39χρονο Ιταλοβραζιλιάνο Φρανκ Έρικ Μάρκες, αθλητή του MMA με το παρατσούκλι «Frank the Tank».

Ο καβγάς στο λόμπι του ξενοδοχείου

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο λόμπι του ξενοδοχείου Tim Place, στην Μπανγκόκ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 46χρονος από το Μίσιγκαν είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί με υπάλληλο της υποδοχής, την οποία φέρεται να απείλησε ότι θα «της κόψει τον λαιμό», διαμαρτυρόμενος για τον θόρυβο.

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Στη συνέχεια, ο Χάρπερ διέκοψε προσωρινά τον καβγά με την υπάλληλο και άρχισε να ανταλλάσσει κουβέντες με τον Μάρκες, ο οποίος κατευθυνόταν προς το ασανσέρ. Ο 39χρονος είναι κάτοχος μαύρης ζώνης στο Brazilian Jiu-Jitsu.

Όπως καταγράφεται στις κάμερες ασφαλείας, ο Αμερικανός συνέχισε να προκαλεί λεκτικά τον Μάρκες, ο οποίος τον ρώτησε: «Σε μένα μιλάς;». Ο Χάρπερ τού πρότεινε τότε να «βγουν έξω», με τον Ιταλοβραζιλιάνο να επιχειρεί να αποφύγει την κλιμάκωση της έντασης και να επιστρέφει στο ασανσέρ.

Ωστόσο, ο 46χρονος άνοιξε τις πόρτες την ώρα που έκλειναν, τράβηξε τον Μάρκες έξω στο λόμπι και του πέρασε λαβή πνιγμού. Ο 39χρονος αντέδρασε, κατάφερε να απελευθερωθεί και ακινητοποίησε τον Αμερικανό στο πάτωμα, εξουδετερώνοντάς τον.

Η σύλληψη του αθλητή MMA και η δίωξη για ανθρωποκτονία

Μετά τη συμπλοκή, ο Μάρκες παρέμεινε στο ξενοδοχείο μέχρι την άφιξη της αστυνομίας, η οποία τον συνέλαβε ως ύποπτο για ανθρωποκτονία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας.

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Παρότι η αστυνομία αναγνώρισε ότι ο 39χρονος φαίνεται να προσπαθούσε να προστατευτεί, οι εισαγγελικές Αρχές της Ταϊλάνδης άσκησαν σε βάρος του δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικαλούμενες, μεταξύ άλλων, τη μαχητική του εκπαίδευση.

«Ο ύποπτος διαθέτει μαχητικές δεξιότητες και εκτιμάται ότι έχει ασχοληθεί με το MMA. Φαίνεται να είναι έμπειρος μαχητής», δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της αστυνομίας.

American tourist beaten to death in Thailand by MMA fighter called ‘Frank the Tank’ https://t.co/nlIzeP2PlO https://t.co/5sRLV0GYQy — New York Post (@nypost) November 23, 2026

Τι υποστηρίζει υπάλληλος του ξενοδοχείου

Από την πλευρά της, υπάλληλος του ξενοδοχείου περιέγραψε τον Μάρκες ως έναν ήρεμο πελάτη, ο οποίος διέμενε συχνά στο κατάλυμα. Αντίθετα, όπως ανέφερε, ο Χάρπερ είχε φτάσει πρόσφατα και είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία με τη συμπεριφορά του.

Μάλιστα, η ίδια υποστήριξε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Αμερικανός την απειλούσε. «Ο Αμερικανός με είχε απειλήσει και άλλη φορά, λέγοντάς μου ότι, αν συνεχιζόταν ο θόρυβος στον επάνω όροφο, θα μου έκοβε τον λαιμό», φέρεται να δήλωσε.