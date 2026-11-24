Είναι από τα μοντέλα που είχαν αμφιλεγόμενη αισθητική στο παρελθόν και κοινό που το αγόραζε για στοχευμένο λόγο. Το Multipla ήταν ένα όχημα πολλαπλών θέσεων με πρακτική λογική και άφθονη ιταλική φινέτσα στη σχεδίαση. Σήμερα, η FIAT έχει την …όρεξη να το επαναφέρει, σε μια κατηγορία που ήταν ξεχασμένη και οι παίκτες που την κρατούσαν πριν 20 χρόνια ήταν συγκεκριμένες. Με γνώμονα ότι ίσως υπάρχει δεξαμενή πελατών για αυτά τα μοντέλα, γνωστά και ως πολυμορφικά, η FIAT με περίσσεια άνεση παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το Multiplay, που δείχνει να επαναφέρει το γνώριμο μοντέλο από το παρελθόν. Όντας ένα ιδιαίτερο πρωτότυπο που προσεγγίζει διαφορετικά τον τρόπο που ένα αυτοκίνητο μπορεί να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες του οδηγού και των επιβατών.

Το Multiplay έχει μήκος 4,45 μέτρα, χώρους για …πολλούς και σίγουρα τεχνολογία από το ράφι των επιτυχημένων επιλογών της Stellantis. Θα βασίζεται στη μοναδική πλατφόρμα “Metamorfosi”, χάρη στην οποία το 6θέσιο επιβατικό με τη μια επιπλέον ειδική θέση για κατοικίδιο μπορεί να μετατραπεί σε ένα 4θέσιο pick-up με ανοιχτό χώρο φόρτωσης. Με άλλα λόγια σε ένα μοντέλο ιδανικό για τη μεταφορά εξοπλισμού outdoor δραστηριοτήτων.

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Εφαρμόζοντας ιδέες που συνδυάζουν την αποδοτικότητα με την πρακτικότητα, το Multiplay μπορεί να ικανοποιεί κάθε ανάγκη. Για παράδειγμα η καμπίνα μπορεί να μετατραπεί σε ένα μοντέρνο και φωτεινό lounge, ενώ η αεροτομή στην pick-up διαμόρφωση εκτελεί χρέη σχάρας μεταφοράς ποδηλάτων.

Σύμφωνα με τη φίρμα θα έχει νεανικά χρώματα, μοντέρνα υλικά και βέβαια την υψηλή ψηφιακή τεχνολογία, το Multiplay δείχνει πως το μέλλον για τα πολυμορφικά μοντέλα μπορεί να είναι ευοίωνο, ενδιαφέρον και σίγουρα στιλάτο. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή, εφόσον βγει στους δρόμους, η γκάμα των μοτέρ με τα οποία θα προσφέρεται αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι ηλεκτρικό ή και υβριδικό – που η δεύτερη είναι και η πιο δημοφιλής επιλογή!