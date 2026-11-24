Η δημοφιλής ερμηνεύτρια ανέλαβε να ρίξει την αυλαία της διοργάνωσης στο Γήπεδο Tae Kwon Do το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου ερμηνεύοντας το τραγούδι «So Sexy» με χορευτές

Τις εντυπώσεις στο MadWalk 2026 κέρδισε η Ελένη Φουρέιρα, η οποία πραγματοποίησε μια ξεχωριστή εμφάνιση επιλέγοντας ξανθιά περούκα και ένα διάφανο ύφασμα ως μέρος του στυλ της.

Το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, η δημοφιλής ερμηνεύτρια συμμετείχε στον μουσικό θεσμό, αναλαμβάνοντας να ρίξει την αυλαία της διοργάνωσης με ένα ιδιαίτερο act.

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Η Ελένη Φουρέιρα ανέβηκε στη σκηνή του Γηπέδου Tae Kwon Do με ανανεωμένη αισθητική, έχοντας υιοθετήσει κοντά ξανθά μαλλιά.

Το σύνολό της περιελάμβανε ένα κοντό φόρεμα και μαύρες γόβες.

Το performance της κινήθηκε σε pop και θεατρικούς ρυθμούς, με το διάφανο πανί που κρατούσε η καλλιτέχνιδα να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της παρουσίας της.

Η εμφάνιση ξεκίνησε με το τραγούδι «So Sexy», ενώ πλαισιώθηκε από χορευτές.