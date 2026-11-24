Στο εσωτερικό του διαμερίσματος, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα παιδιά βρίσκονταν εντελώς μόνα, ενώ στον χώρο υπήρχαν αντικείμενα που μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες από την υπόθεση των δύο μικρών παιδιών, ηλικίας 2 και 4 ετών, που εντοπίστηκαν μόνα τους μέσα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελίες γειτόνων που άκουγαν επί ώρες τα κλάματά τους. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σπίτι της οδού Χαλκίδη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, τόσο εξαιτίας των συνθηκών υγιεινής όσο και της κατάστασης στην οποία βρίσκονταν τα δύο παιδιά.

Τη δική του μαρτυρία για όσα έζησε το απόγευμα του Σαββάτου έδωσε ο ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας, ο οποίος υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία εδώ και 29 χρόνια και ήταν ο πρώτος αστυνομικός που μπήκε στο διαμέρισμα, μαζί με συνάδελφό του, προκειμένου να απομακρύνουν τα παιδιά από το επικίνδυνο περιβάλλον.

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«Τα παιδιά ήταν σε άθλια κατάσταση» – Τι αντίκρισαν οι αστυνομικοί

Όπως περιέγραψε ο αστυνομικός στο MEGA, οι γείτονες ήταν αναστατωμένοι, καθώς άκουγαν τα παιδιά να κλαίνε από τις 5 το απόγευμα. Οι αστυνομικοί άκουσαν επίσης τις φωνές και αποφάσισαν να παραβιάσουν την πόρτα του διαμερίσματος, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των δύο ανηλίκων.

«Βρήκαμε τους γείτονες πραγματικά αναστατωμένους γιατί άκουγαν τα κλάματα από τις 5 το απόγευμα. Ακούσαμε κι εμείς τις φωνές και σπάσαμε την πόρτα γιατί ο κίνδυνος για τόσο μικρά παιδιά είναι ορατός ανά πάσα στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο εσωτερικό του διαμερίσματος, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα παιδιά βρίσκονταν εντελώς μόνα, ενώ στον χώρο υπήρχαν αντικείμενα που μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

«Ήταν εντελώς μόνα και όλα ήταν εκτεθειμένα στο σπίτι, μαχαίρια, πρίζες, θα μπορούσαν να φάνε κάτι», είπε ο ανθυπαστυνόμος, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν.

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Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η εικόνα του μικρότερου παιδιού, ενός αγοριού μόλις δύο ετών. «Τα παιδιά ήταν σε άθλια κατάσταση πραγματικά, η εικόνα μάς συγκλόνισε. Αυτό που σκεφτήκαμε ήταν να τα περιθάλψουμε. Ο μικρός ήταν λερωμένος πολλές ώρες», δήλωσε ο αστυνομικός στο MEGA.

Παράλληλα, περιέγραψε την κατάσταση του σπιτιού, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε σημείο που να μην ήταν ακατάστατο και βρώμικο, ενώ η μυρωδιά στο διαμέρισμα ήταν, όπως είπε, απίστευτη.

«Τον είδα σαν γιο μου» – Η κίνηση του αστυνομικού που συγκινεί

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η περιγραφή της στιγμής κατά την οποία ο Ιωάννης Χατζηηλίας αποφάσισε να αλλάξει την πάνα του δίχρονου αγοριού, βλέποντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

«Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, είπα πρέπει να βοηθήσω το μικρό. Τον είδα σαν γιο μου, το παιδί έκλαιγε γοερά. Από τη στιγμή που γίνεσαι γονιός αλλάζουν πολλά μέσα σου», ανέφερε μιλώντας στο Action24.

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Ο ίδιος εξήγησε ότι σκέφτηκε να εξασφαλίσει και φαγητό για τα δύο παιδιά κατά τη μεταφορά τους στο αστυνομικό τμήμα. Έτσι, τηλεφώνησε στη σύζυγό του και της ζήτησε να ετοιμάσει ό,τι υπήρχε στο σπίτι.

«Το σκέφτηκα καθ’ οδόν προς το τμήμα, πήρα τη σύζυγό μου και της είπα: “Ετοίμασέ μου ό,τι έχει το σπίτι γιατί έχουμε δύο παιδάκια”», περιέγραψε.

Η φροντίδα που έλαβαν τα δύο αδέλφια από τους αστυνομικούς φαίνεται πως άλλαξε γρήγορα τη διάθεσή τους. «Άλλαξαν εντελώς, μετά ήταν αγαλλίαση και το παιδικό χαμόγελο που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ανθυπαστυνόμος σημείωσε ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν παρόμοια περιστατικά, ωστόσο όχι σε τέτοιο βαθμό, τόσο εξαιτίας της κατάστασης του διαμερίσματος όσο και της ηλικίας και της εικόνας των παιδιών, τα οποία είχαν μείνει μόνα τους για πολλές ώρες.

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«Το επάγγελμά μας αμείβεται με τον βασικό, το παιδικό χαμόγελο μάς δίνει κουράγιο. Αν χάσουμε τα νέα παιδιά, θα χαθούμε όλοι», ανέφερε κλείνοντας τη μαρτυρία του.

Το βίντεο από την είσοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα

Την εικόνα από τα πρώτα λεπτά μετά την είσοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα αποτυπώνει βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στο οπτικό υλικό ακούγονται τα κλάματα του δίχρονου αγοριού και η προσπάθεια του ενός αστυνομικού να το καθησυχάσει, λέγοντάς του «μην κλαις».

Την ίδια στιγμή, το τετράχρονο κοριτσάκι εμφανίζεται πιο ήρεμο, ενώ ο δεύτερος αστυνομικός προσπαθεί να το καθησυχάσει λέγοντάς του «πάμε τώρα να βρούμε τη μαμά».

Στο βίντεο ακούγονται επίσης οι φωνές γειτόνων, οι οποίοι μπήκαν στο διαμέρισμα μετά τους αστυνομικούς, προκειμένου να προσφέρουν όποια βοήθεια μπορούσαν στα δύο παιδιά.

Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και παραμένουν υπό ιατρική φροντίδα, ενώ αναζητείται κατάλληλη δομή για τη φιλοξενία τους.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς των παιδιών και η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί για το Αυτόφωρο.