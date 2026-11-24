Η πρεμιέρα της σατιρικής εκπομπής στο MEGA έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με το πρόγραμμα προβολής να διαμορφώνεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00

Αντλώντας έμπνευση από την Οδύσσεια, το πρόσφατο τρέιλερ του «Ράδιο Αρβύλα» απεικονίζει τον Αντώνη Κανάκη δεμένο στο κατάρτι, σε μια προσπάθεια να αντισταθεί στο κάλεσμα των «Σειρήνων», οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση ενσαρκώνουν τις δικαιολογίες και τις υποσχέσεις των πολιτικών. Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση, επανέρχονται για την 20ή σεζόν της σατιρικής εκπομπής, διατηρώντας το χαρακτηριστικό καυστικό τους ύφος και την εστίαση στην επικαιρότητα.

Η πρεμιέρα της εκπομπής στο MEGA έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με το πρόγραμμα προβολής να διαμορφώνεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00. Η ένταξη του «Ράδιο Αρβύλα» στο πρόγραμμα του σταθμού δίνει απάντηση στα ερωτήματα που είχαν ανακύψει σχετικά με τη νέα τηλεοπτική στέγη της ομάδας, σε έναν χώρο που ενισχύει τη σάτιρα και την ελεύθερη έκφραση.

Δύο δεκαετίες σάτιρας

Η πρεμιέρα στο MEGA σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη της 20ής σεζόν για μια εκπομπή που έχει αφήσει διακριτό αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Είκοσι χρόνια μετά, το «Ράδιο Αρβύλα» εξακολουθεί να αναζητά την κωμική πλευρά μιας, ομολογουμένως, δύσκολης καθημερινότητας, να σχολιάζει με τον δικό του τρόπο την πραγματικότητα και να εξελίσσεται μέσα σε έναν κόσμο που δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνον μέσα στον οποίο πρωτοεμφανίστηκε.

Στο γνώριμο σατιρικό σύμπαν της εκπομπής, το «Top επικαιρότητας» επιστρέφει, ενώ τα ευρηματικά βίντεο και τα soundtracks της Arvyla’s Productions σχολιάζουν με χιούμορ την πολιτική και τηλεοπτική πραγματικότητα. Η νέα σεζόν φέρνει ξανά στην οθόνη όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν συνδεθεί με την ξεχωριστή ταυτότητα του «Ράδιο Αρβύλα», πάντα με επίκεντρο τη σάτιρα, την αμεσότητα και τον καυστικό σχολιασμό.

Καθίστε αναπαυτικά, αφήστε το τηλεκοντρόλ στην άκρη και ετοιμαστείτε. Επιτέλους, αρχίζει το «Ράδιο Αρβύλα»!

Μαζί με τον Αντώνη Κανάκη, τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση, στην εκπομπή θα συμμετέχουν επίσης οι χαρακτήρες «Κωστάκης» και «Πασοκτζής». Το κοινό καλείται να συντονιστεί στο MEGA από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 22:00, για την έναρξη του νέου κύκλου επεισοδίων.