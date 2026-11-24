Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά είκοσι μία αθλητικές μεταδόσεις από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το τένις και το βόλεϊ, με την αναμέτρηση της ΑΕΚ να ξεχωρίζει

Πλούσιο και με μεγάλο ενδιαφέρον είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να έχουν την τιμητική τους.

Η αγωνιστική δράση περιλαμβάνει αναμετρήσεις για το Champions League και τη EuroLeague, με την εκτός έδρας δοκιμασία της ΑΕΚ απέναντι στην Κόμο και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια να ξεχωρίζουν.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

15:00 Άρσεναλ – Ντόρτμουντ (Magenta Sport 2) – UEFA Youth League

Άρσεναλ – Ντόρτμουντ (Magenta Sport 2) – UEFA Youth League 17:00 Τσεχία – Καναδάς (Novasports 6HD) – Davis Cup

Τσεχία – Καναδάς (Novasports 6HD) – Davis Cup 18:00 Φενέρμπαχτσε – Βάσας (Magenta Sport 6) – CEV Champions League

Φενέρμπαχτσε – Βάσας (Magenta Sport 6) – CEV Champions League 19:00 Τσεχία – Καναδάς (Novasports 6HD) – Davis Cup

Τσεχία – Καναδάς (Novasports 6HD) – Davis Cup 19:00 Μπεσίκτας – Παρί (Novasports 4HD) – EuroLeague

Μπεσίκτας – Παρί (Novasports 4HD) – EuroLeague 19:45 Μπόντο Γκλιμτ – Λίντσερ (Magenta Sport 5) – UEFA Champions League

Μπόντο Γκλιμτ – Λίντσερ (Magenta Sport 5) – UEFA Champions League 19:45 Γαλατασαράι – Άστον Βίλα (Magenta Sport 3) – UEFA Champions League

Γαλατασαράι – Άστον Βίλα (Magenta Sport 3) – UEFA Champions League 20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια (Novasports 2HD) – EuroLeague

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια (Novasports 2HD) – EuroLeague 21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports Start) – EuroLeague

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports Start) – EuroLeague 21:00 Τσεχία – Καναδάς (Novasports 6HD) – Davis Cup

Τσεχία – Καναδάς (Novasports 6HD) – Davis Cup 21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός (Novasports Prime) – EuroLeague

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (Novasports Prime) – EuroLeague 21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports 5HD) – EuroLeague

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports 5HD) – EuroLeague 22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (Novasports 4HD) – EuroLeague

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (Novasports 4HD) – EuroLeague 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – PSV Αϊντχόφεν (Magenta Sport 5) – UEFA Champions League

Ρεάλ Μαδρίτης – PSV Αϊντχόφεν (Magenta Sport 5) – UEFA Champions League 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι (Magenta Sport 4) – UEFA Champions League

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι (Magenta Sport 4) – UEFA Champions League 22:00 Ρέιντζερς – Αμπερντίν (Magenta Sport 9) – William Hill Scottish Premiership

Ρέιντζερς – Αμπερντίν (Magenta Sport 9) – William Hill Scottish Premiership 22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις (Magenta Sport 8) – UEFA Champions League

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις (Magenta Sport 8) – UEFA Champions League 22:00 Λειψία – Λανς (Magenta Sport 7) – UEFA Champions League

Λειψία – Λανς (Magenta Sport 7) – UEFA Champions League 22:00 Φέγενορντ – Πόρτο (Magenta Sport 6) – UEFA Champions League

Φέγενορντ – Πόρτο (Magenta Sport 6) – UEFA Champions League 22:00 Άρσεναλ – Ντόρτμουντ (Magenta Sport 3) – UEFA Champions League

Άρσεναλ – Ντόρτμουντ (Magenta Sport 3) – UEFA Champions League 22:00 Κόμο – ΑΕΚ (Magenta Sport 2) – UEFA Champions League