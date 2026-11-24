Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11): Πλούσια δράση με Champions League και EuroLeague
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά είκοσι μία αθλητικές μεταδόσεις από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το τένις και το βόλεϊ, με την αναμέτρηση της ΑΕΚ να ξεχωρίζει
Πλούσιο και με μεγάλο ενδιαφέρον είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να έχουν την τιμητική τους.
Η αγωνιστική δράση περιλαμβάνει αναμετρήσεις για το Champions League και τη EuroLeague, με την εκτός έδρας δοκιμασία της ΑΕΚ απέναντι στην Κόμο και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια να ξεχωρίζουν.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 15:00 Άρσεναλ – Ντόρτμουντ (Magenta Sport 2) – UEFA Youth League
- 17:00 Τσεχία – Καναδάς (Novasports 6HD) – Davis Cup
- 18:00 Φενέρμπαχτσε – Βάσας (Magenta Sport 6) – CEV Champions League
- 19:00 Τσεχία – Καναδάς (Novasports 6HD) – Davis Cup
- 19:00 Μπεσίκτας – Παρί (Novasports 4HD) – EuroLeague
- 19:45 Μπόντο Γκλιμτ – Λίντσερ (Magenta Sport 5) – UEFA Champions League
- 19:45 Γαλατασαράι – Άστον Βίλα (Magenta Sport 3) – UEFA Champions League
- 20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια (Novasports 2HD) – EuroLeague
- 21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports Start) – EuroLeague
- 21:00 Τσεχία – Καναδάς (Novasports 6HD) – Davis Cup
- 21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός (Novasports Prime) – EuroLeague
- 21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports 5HD) – EuroLeague
- 22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (Novasports 4HD) – EuroLeague
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – PSV Αϊντχόφεν (Magenta Sport 5) – UEFA Champions League
- 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι (Magenta Sport 4) – UEFA Champions League
- 22:00 Ρέιντζερς – Αμπερντίν (Magenta Sport 9) – William Hill Scottish Premiership
- 22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις (Magenta Sport 8) – UEFA Champions League
- 22:00 Λειψία – Λανς (Magenta Sport 7) – UEFA Champions League
- 22:00 Φέγενορντ – Πόρτο (Magenta Sport 6) – UEFA Champions League
- 22:00 Άρσεναλ – Ντόρτμουντ (Magenta Sport 3) – UEFA Champions League
- 22:00 Κόμο – ΑΕΚ (Magenta Sport 2) – UEFA Champions League