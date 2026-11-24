Την ίδια ώρα, οι καβοδέτες αναγκάζονταν να εργαστούν μέσα στο νερό

Ο νοτιάς έδειξε για ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτο είναι το λιμάνι της Τήνου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου προκάλεσαν προβλήματα κατά την άφιξη πλοίου. Με τους νοτιοδυτικούς ανέμους να πνέουν με ένταση 7 έως 8 μποφόρ στο πέλαγος, μεγάλα κύματα πέρασαν πάνω από την προβλήτα, την ώρα του κατάπλου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του Tinos LIVE TV, η θάλασσα κάλυψε τον χώρο πρόσδεσης των πλοίων και έφτασε μέχρι τα κάγκελα, τη διάβαση πεζών και τις θέσεις στάθμευσης. Η προβλήτα πλημμύρισε, ενώ οι κάβοι του πλοίου, με τους καβοδέτες να επιχειρούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, βρέθηκαν μέσα στο νερό.

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Επικίνδυνες συνθήκες κατά τον κατάπλου

Το φαινόμενο έγινε ιδιαίτερα έντονο κατά την πρόσδεση του πλοίου «Άνδρος Κουίν». Ο νοτιοδυτικός άνεμος, σε συνδυασμό με τη ρεστία, προκαλούσε έντονη κίνηση στην πρύμνη του πλοίου, η οποία ανεβοκατέβαινε καθώς οι κάβοι τεντώνονταν.

Την ίδια ώρα, οι καβοδέτες αναγκάζονταν να εργαστούν μέσα στο νερό, ενώ οχήματα και πούλμαν κινούνταν σε σημεία της προβλήτας που είχαν καλυφθεί από τη θάλασσα.

Οι εικόνες από το λιμάνι αναδεικνύουν τις δυσκολίες που προκαλούν οι ισχυροί νοτιάδες στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Τήνου και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι εργάζονται ή κινούνται στον χώρο κατά τη διάρκεια τέτοιων καιρικών συνθηκών.