Η μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον συναλλαγών μπαίνει στην τελική της ευθεία. Από 1η Ιανουαρίου ενεργοποιείται υποχρεωτικά για το σύνολο των επιχειρήσεων η Β’ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί από την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, έχει καθοριστεί με σαφήνεια και το πλαίσιο υποχρεώσεων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων (B2B). Οι προθεσμίες αυτές καθιστούν αναγκαία την έγκαιρη προσαρμογή των επιχειρήσεων, προκειμένου να αποφύγουν καθυστερήσεις και προβλήματα συμμόρφωσης. Ας δούμε τι αλλάζει στην πράξη και ποια είναι τα κρίσιμα ορόσημα.

Τι φέρνει η 1η Ιανουαρίου και τα επόμενα βήματα συμμόρφωσης

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο παρακολούθησης της διακίνησης εμπορευμάτων και αγαθών φέρνει η εφαρμογή της Β’ Φάσης του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, η οποία γίνεται υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2027 και αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων. Από το νέο έτος, η ψηφιακή εποπτεία επεκτείνεται σε όλα τα στάδια της διακίνησης αποθεμάτων, από τη φόρτωση και τη μεταφόρτωση μέχρι την τελική παραλαβή των εμπορευμάτων.

Παράλληλα, προβλέπεται η ψηφιακή διαβίβαση των δεδομένων που σχετίζονται με τον ποσοτικό έλεγχο, εξασφαλίζοντας πληρέστερη εικόνα της διαδρομής κάθε αγαθού. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια και η εποπτεία στην αγορά, ενώ περιορίζονται παράλληλα οι χειροκίνητες διαδικασίες και η γραφειοκρατική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Η ολοκλήρωση του πλαισίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί με την ενσωμάτωση της Ενιαίας Κωδικοποίησης Ειδών (TARIC), η οποία έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου 2028.

Εξίσου σημαντικές είναι και οι εξελίξεις στον τομέα της B2B ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ, βάσει του φορολογικού έτους 2023, η υποχρεωτική εφαρμογή έχει ήδη ξεκινήσει από τις 2 Νοεμβρίου 2026. Η μεταβατική περίοδος προσαρμογής ολοκληρώνεται οριστικά στις 31 Ιανουαρίου 2027, δίνοντας στις υπόχρεες επιχειρήσεις ένα μικρό ακόμα «παράθυρο» για την αναβάθμιση των συστημάτων τους. Σημειώνεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2027, η έκδοση και διαβίβαση των B2B παραστατικών θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

EINVOICING: Εξασφαλίστε την ψηφιακή ετοιμότητα της επιχείρησής σας με μία ολοκληρωμένη λύση

Το νέο πλαίσιο αφήνει ελάχιστα περιθώρια για τις επιχειρήσεις που καλούνται να προσαρμόσουν εγκαίρως τις καθημερινές τους λειτουργίες στις νέες νομοθετικές διατάξεις. Η επιλογή των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για μια ομαλή μετάβαση, χωρίς περιττό κόστος, τεχνικές δυσκολίες και τους κινδύνους που εγκυμονεί η εκπρόθεσμη συμμόρφωση.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η υπηρεσία EINVOICING της ENTERSOFTONE IMPACT προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διαχείρισης ψηφιακών παραστατικών. Μέσα από μία ενιαία cloud-based πλατφόρμα, οι επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν και να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά παραστατικά χονδρικής και λιανικής πώλησης (B2B, B2C και B2G), καθώς και να διαχειρίζονται το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της λύσης είναι η δυνατότητα απρόσκοπτης διασύνδεσης με οποιοδήποτε σύστημα ERP ή εμπορολογιστικής διαχείρισης χρησιμοποιεί ήδη η επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης πραγματοποιείται χωρίς να απαιτούνται ριζικές αλλαγές στις υφιστάμενες υποδομές ή πρόσθετες επενδύσεις σε εξοπλισμό. Η συνεχής επικοινωνία με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ συμβάλλει στην ορθή και έγκαιρη διαβίβαση των δεδομένων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Με το EINVOICING, η επιχείρησή σας αποκτά την ευελιξία να ανταποκρίνεται άμεσα στις νομοθετικές εξελίξεις, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο από επαναλαμβανόμενες γραφειοκρατικές εργασίες. Η εξοικονόμηση πόρων διαδραματίζει βασικό ρόλο για τη συνολική ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

Προετοιμαστείτε έγκαιρα για την ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησης, επιταχύνοντας τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού της. Εν μέσω γενικευμένων ανακατατάξεων στην παγκόσμια αγορά, το πλεονέκτημα θα βρίσκεται στα χέρια των επιχειρήσεων που θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν τα «σωστά» ψηφιακά εργαλεία, τη «σωστή» χρονική στιγμή.

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