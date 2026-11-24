Βομβαρδισμένο τοπίο η Νέα Ιωνία - Φθορές από την έκρηξη προκλήθηκαν σε τέσσερα ακόμη καταστήματα στο απέναντι μέρος του δρόμου, της οδού Σινώπης

Μεγάλη αναστάτωση και τρόμος προκλήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Νέα Ιωνία, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια επί της οδού Σινώπης.

Το περιστατικό, το οποίο αποδίδεται στην τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού από αγνώστους, καταγράφηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κατάστημα, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στο εξωτερικό μέρος του κτιρίου.

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Η ισχύς και ο θόρυβος της έκρηξης προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους, με γειτόνισσα να δηλώνει πως το σπίτι της «τραντάχτηκε ολόκληρο, σαν να έγινε σεισμός».

Οι έρευνες των Αρχών

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, αποκλείοντας τον χώρο. Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προχώρησε στη συλλογή υπολειμμάτων του μηχανισμού για την ανάλυση της συνδεσμολογίας του. Παράλληλα, στο σημείο μετέβησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς δεν προκλήθηκε πυρκαγιά.

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αξιοποιώντας το υλικό για τον εντοπισμό τους. Οι αστυνομικές έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης παραμένουν σε εξέλιξη.

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«Πρόκειται για ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο – Δεύτερο περιστατικό μετά το καφέ στην Κασταμονής με την πολυκατοικία που κάηκε», τόνισε ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας.

«Θα μας σκότωνε αν περνούσαμε απ’ έξω»

Η έκρηξη στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία σημειώθηκε σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά. Όπως αναφέρουν περίοικοι, στο σημείο υπάρχει κίνηση από νωρίς το πρωί καθώς εργαζόμενοι ξεκινούν για τη δουλειά τους, ενώ σε απόσταση λίγων μέτρων υπάρχει και στάση λεωφορείου.

«Μιλάμε παιδιά δύναμη. Όταν λέμε δύναμη, τι να σας πω τώρα; Ε, άμα ήσασταν εδώ θα το βλέπατε.Πέντε παρά είκοσι έγινε. Εγώ ερχόμουνα από τη γωνία, τη στροφή να έρθω

προς τα εδώ και έγινε το μπαμ και πήγα από πάνω μετά» ανέφερε κάτοικος, ο όποιος σχολίασε και την ταχεία ανταπόκριση των Αρχών.

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Όπως είπε η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και ακούστηκε δυνατά, ενώ τόνισε πως περνά καθημερινά από το σημείο.

«Τι θα συνέβαινε αν περνούσα απ’ έξω; Θα μας σκότωνε. Εγώ περνάω κάθε πρωί από δω με τη γυναίκα μου. Θα μας σκότωνε. Δεν θα γλιτώναμε. Δηλαδή άμα τυχαίναμε εκείνη την ώρα βέβαια δεν θα γλιτώναμε. Θα μας έπαιρνε το κεφάλι τα τζάμια» προσέθεσε

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)