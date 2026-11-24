Συνολικά 944.129 ταξινομήσεις οχημάτων καταγράφηκαν στις πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές κατά το εννεάμηνο του 2026, με την Ιταλία να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία

Η αγορά των μοτοσικλετών στην Ευρώπη παρουσίασε ισχυρή ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του έτους 2026. Συγκεκριμένα, στις χώρες της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καταγράφηκαν συνολικά 944.129 ταξινομήσεις οχημάτων στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 14,6% σε σύγκριση με τις 823.653 μονάδες που είχαν ταξινομηθεί στις ίδιες αυτές αγορές κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2025.

Η Ιταλία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά σε όγκο, με 313.095 ταξινομήσεις και αύξηση 10,9%. Η Ισπανία ακολούθησε με 221.236 μονάδες, αύξηση 20,9%, ενώ η Γερμανία σημείωσε την πιο απότομη ποσοστιαία αύξηση με 24,1%. Η Γαλλία έφτασε τις 151.737 ταξινομήσεις, αύξηση 4,8%, και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 84.114, αύξηση 14,6%. Η ανάπτυξη κατανεμήθηκε επομένως και στις πέντε μεγάλες αγορές.

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Η οικονομική πίεση, η αύξηση των καυσίμων και η επιδείνωση της συμφόρησης στις μεγάλες πόλεις ενισχύουν επίσης τον πρακτικό ρόλο των μοτοσικλετών και των σκούτερ στις καθημερινές μετακινήσεις, παράλληλα με τη χρήση τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς.