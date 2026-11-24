Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών όρισε την 25η Νοεμβρίου ως νέα ημερομηνία για τη δίκη του Κώστα Σκρέκα σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από νέα διακοπή

Μετά την καταπληκτική διορθωτική κίνηση του Παύλου Μαρινάκη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε το παιχνίδι GTA 6 στα… «ενήλικα εγγόνια», είπα κι εγώ να επιμείνω να πληροφορηθώ την έμπνευση της επίμαχης ανάρτησής του.

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου επιμένουν, λοιπόν, ότι ο Πρωθυπουργός ήξερε πολύ καλά τι έκανε με το συγκεκριμένο βίντεο κι ότι δεν υπήρξε κάποια αστοχία στη σύνδεση του επιδόματος των συνταξιούχων, με το λανσάρισμα ενός παιχνιδιού που έχει ετικέτα για άνω των 18.

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Δεν ακολούθησε απλώς ένα τρεντ, λένε. Είχε δει πώς αξιοποίησαν την κυκλοφορία του GTA 6 άλλοι ηγέτες και από εκεί εμπνεύστηκε. Ειδικότερα, ανάρτηση με το GTA έκανε ο Ναρέντρα Μόντι, απαριθμώντας όσα πέτυχε η Ινδία από το 2013, όταν είχε κυκλοφορήσει η προηγούμενη έκδοση του παιχνιδιού. Τ

α κόμματα της Μελόνι και του Μερτς έκαναν το ίδιο. Τα Fratelli d’ Italia συνέκρινε ποσοστά απασχόλησης από το 2013 ως σήμερα, ενώ το CDU «έντυσε» τον καγκελάριο Μερτς σαν γκάνγκστερ κάτω από φοίνικες, με φόντο τις «επιτυχίες» του.

Ο Λευκός Οίκος, επίσης, έβαλε το 47 στη θέση του 6 και υποσχέθηκε «χρυσή εποχή» (47ος πρόεδρος ο Τραμπ). Ο «εκρηκτικός» Αργεντίνος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, ανέβασε γραφικό με τον εαυτό του όρθιο σε κάμπριο με αλυσοπρίονο, να κόβει πινακίδες που γράφουν «φόροι» και «δημόσιες δαπάνες» και να ρίχνει ρουκέτα (!) στην κεντρική τράπεζα.

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Επαιξε μπόλικη αυτοπροβολή, δηλαδή, αλλά, ομολογουμένως, κανείς δεν σκέφτηκε να στείλει τον παππού να αγοράσει στο εγγόνι ένα παιχνίδι για άνω των 18. Η πρωτοτυπία αυτή ήταν εξ ολοκλήρου εγχώρια. Γι’ αυτό και σχολιάστηκε διεθνώς, σε δημοσιεύματα στο AFP, το Euronews, το Politico κ.λπ.

Τελευταία διακοπή στη δίκη Σκρέκα

Η δίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία κατηγορούμενος είναι κι ο Κώστας Σκρέκας, οδηγήθηκε σε νέα διακοπή. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών όρισε ως επόμενη ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, κάνοντας δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης, το οποίο υποβλήθηκε εξαιτίας κωλύματος του συνηγόρου του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά.

Η απόφαση ελήφθη παρά την αντίθετη εισήγηση της Ευρωπαίας εντεταλμένης Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, η οποία προειδοποίησε ότι εάν ο συνήγορος δεν εμφανιστεί ούτε στην επόμενη συνεδρίαση, θα προχωρήσει στον διορισμό συνηγόρων υπεράσπισης, ώστε να μην υπάρξει νέα εμπλοκή. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη διακοπή της διαδικασίας, καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχη απόφαση στις 12 Νοεμβρίου, επίσης λόγω κωλύματος του ίδιου συνηγόρου. Να πω βέβαια, για τη δικαιοσύνη του πράγματος, ότι και τότε και χθες οι συνήγοροι του Σκρέκα διαφώνησαν με τη διακοπή και έχουν ζητήσει να προχωρήσει η εκδίκαση το συντομότερο δυνατόν. Από την πλευρά του πρώην υπουργού διαμηνύεται ότι θέλουν να «καθαρίσει» η υπόθεση όσο πιο γρήγορα γίνεται.

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Ομογενειακό δράμα στις Βρυξέλλες

Μια μικρή εκλογική περιπέτεια εξελίσσεται στην ελληνική παροικία των Βρυξελλών, καθώς το προσεχές Σάββατο οι ομογενείς καλούνται να εκλέξουν τη νέα διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας.

Μόνο που, από τα τρία ψηφοδέλτια που βρίσκονται στα σκαριά, μέχρι στιγμής το ένα έχει καταφέρει να συγκροτηθεί και να παρουσιαστεί επισήμως, αν κι η προθεσμία κατάθεσης λήγει σήμερα.

Πρόκειται για εκείνο που στηρίζεται από τη ΝΔ, με επικεφαλής τον σημερινό πρόεδρο της Κοινότητας, Φίλιππο Κοτσαρίδη, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του. Σημειώνω ότι το όνομά του ακούγεται και για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές στην Καβάλα. Η έκπληξη, πάντως, ήρθε από μια νέα και ιδιαίτερα δραστήρια παρουσία, με το ομολογουμένως αξέχαστο όνομα Αναΐς Θεριανή Βάθη. Πρόκειται για το σαμαρικό… πουλέν της ελληνικής παροικίας, εργαζόμενη στο ευρωκόμμα ECR (που ανήκει ο Βελόπουλος) και από τις πλέον ένθερμες υποστηρίκτριες του πρώην πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες, η οποία είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά της με το ανεξάρτητο, πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο.

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Μόνο που η πολυσυλλεκτικότητα αποδείχθηκε κάπως υπερβολική για τα γούστα της και παραιτήθηκε (ενοχλήθηκε από την συνυποψηφιότητα πρώην πασόκων, μου λένε οι κουτσομπόληδες) τινάζοντας το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο στον αέρα.

Κι άλλοι στον χορό των δημοσκοπήσεων

Μια καινούρια δημοσκοπική εταιρεία πιάνει δουλειά μέσα στην προεκλογική περίοδο. Αναφέρομαι στη Veritable Polls η οποία θα παρουσιάσει την πρώτη δημοσκόπησή της στις 30 Νοεμβρίου (στο Newpost, το Mega News και το ONE channel).

Ενδιαφέρον έχει το ποιοι βρίσκονται πίσω από το εγχείρημα. Ιδιοκτήτης είναι ο Μελέτης Τζαφέρης, πολλά χρόνια επιχειρηματίας στον χώρο της πιστοποίησης αλλά με παρελθόν πολιτικό, αφού είχε διατελέσει γενικός γραμματέας σε τρία υπουργεία επί Κώστα Καραμανλή.

Και γενικός διευθυντής είναι ο Νίκος Στέφος, δημοσιογράφος, ειδικός σύμβουλος στο ΑΠΕ και υποψήφιος με τη ΝΔ στις ευρωεκλογές του 2024.