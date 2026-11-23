Έγιναν όλα με ρυθμό καταιγίδας, μέσα σε τρεις εβδομάδες. Την 30ή Οκτωβρίου ξυπνήσαμε με την είδηση για το πρώτο ψηφιακό ριφιφί της Ιστορίας.

Κάποιοι είχαν κλέψει 6,3 δισ. δολάρια από τη μεγαλύτερη πλατφόρμα αγοραπωλησίας κρυπτονομισμάτων. Τρεις ημέρες αργότερα, τα ψυγεία πολλών σουπερμάρκετ στην Ευρώπη δέχθηκαν μεγάλη κυβερνοεπίθεση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Μια εβδομάδα αργότερα, η εφαρμογή Microsoft Outlook βγήκε εκτός λειτουργίας επί 24 ώρες, αναστατώνοντας την ζωή εκατομμυρίων χρηστών και επιχειρήσεων. Λίγες ώρες μετά την αποκατάσταση του Outlook, οι επικοινωνίες σε 17 από τους 22 πύργους ελέγχου των ΗΠΑ κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα να ματαιωθούν πάνω από δώδεκα χιλιάδες πτήσεις.

Έπειτα μια μεγάλη αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε «τεχνικό πρόβλημα», συμπαρασύροντας αρκετές ακόμη. Ακολούθησε η διαρροή δεδομένων χιλιάδων πελατών της Mastercard και της Visa.

Για να κορυφωθεί το δράμα με την απίστευτη είδηση ότι το απόρρητο σύστημα επικοινωνιών της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ είχε σοβαρά προβλήματα, που το FBI ερευνούσε αν οφείλονταν σε κυβερνοεπίθεση. Τα συμβάντα μοιάζουν άσχετα μεταξύ τους, διαφορετικής προέλευσης και φύσης. Αλλά όλα μαζί προκάλεσαν ένα κύμα ανησυχίας, που αρχίζει να απλώνεται γύρω μας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Άλλοι ξεσκονίζουν τα αγαπημένα τους βιβλία επιστημονικής φαντασίας ή τον Νοστράδαμο. Αλλοι περιμένουν την εμφάνιση εξωγήινων μέσα στο 2027.

Εγώ ξαναείδα μια αγαπημένη μου ταινία, το «Blade runner», όπου ο Χάρισον Φορντ κυνηγά αυτονομημένα ανθρωποειδή στο Λος Άντζελες του 2019. Στο μεταξύ, ο υπεύθυνος κυβερνοασφάλειας της αμερικανικής κυβέρνησης έχασε τη δουλειά του.

Οι θεωρίες συνωμοσίας ποτέ δεν είχαν έδαφος τόσο εύφορο – αλλά υπολειτουργούν, καθώς ο πιο επιτυχημένος εμπνευστής τους, στον Λευκό Οίκο, μας βεβαιώνει πως τίποτε κακό δεν συμβαίνει και όλα είναι wonderful.

Οι προειδοποιήσεις της βρετανικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποθηκεύσουμε όλοι νερό, τροφή και φάρμακα τριών ημερών, μαζί με ένα παλιό ραδιόφωνο, που είχαν ανανεωθεί λίγες μέρες πριν ξεκινήσει αυτή η καταιγίδα, απέκτησαν διαστάσεις σκοτεινής προφητείας. Τα κιτ των 72 ωρών άρχισαν να ξεπουλάνε.

Διαφήμιση

Κανείς δεν έχει μια πλήρη και πειστική εξήγηση για όλα αυτά. Κάποιοι τα αντιμετωπίζουν με τον κλασσικό, α λα Τζέιμς Μποντ τρόπο: μια νέα τεχνολογία έπεσε σε χέρια «κακών» που τη χρησιμοποιούν για να μας βλάψουν.

Κάποιοι τα αντιμετωπίζουν ως «ατυχήματα», που οφείλονται στη δύσκολη επικοινωνία ανάμεσα σε τεχνολογίες που πάλιωσαν και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν τις αδυναμίες τους και τις θέτουν εκτός. Σαν προβλήματα εφηβείας, μέχρι την τεχνολογική ενηλικίωση.

Κάποιοι βλέπουν εδώ την πρώτη έμπρακτη επιβεβαίωση ενός φόβου που πολλοί ειδικοί έχουν διατυπώσει. Πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια ακόμη επαναστατική τεχνολογία όπως όλες οι προηγούμενες στην ανθρώπινη Ιστορία.

Είναι μια τεχνολογία που μπορεί να επαναπρογραμματίσει τον εαυτό της, να αναπτύξει τις δυνατότητές της ανεξάρτητα από τη βούληση του «δημιουργού» της, να αποκτήσει «βούληση» ανεξάρτητη από τη δική μας και ακατανόητη από εμάς. Μπορεί ακόμη και να μας σκοτώσει.

Διαφήμιση

Είναι δύσκολο να το παραδεχτεί κανείς αλλά ίσως ένα «δεν ξέρω» ή «δεν είμαι σίγουρος» να είναι η μόνη ειλικρινής απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις, με τις οποίες βασανιζόμαστε και βομβαρδίζουμε ειδικούς και λιγότερο ειδικούς αυτές τις ημέρες. Ας μείνουμε λοιπόν σε κάτι που ξέρουμε, που καταλαβαίνουμε και που μπορούμε – όχι εύκολα αλλά μπορούμε – να επηρεάσουμε και να αλλάξουμε.

Αν η αναστάτωση στον ψηφιακό κόσμο μας τρομάζει, αν η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης γεννά υπαρξιακές αγωνίες είναι γιατί η εξέλιξη αυτή, πριν ξεφύγει ενδεχομένως από τον έλεγχο του ανθρώπινου είδους, έχει ξεφύγει από τον έλεγχο των δημοκρατικά οργανωμένων Πολιτειών μας. Είναι στα χέρια μια χούφτας υπερπλουσίων, που ελέγχουν τις μεγάλες πολυεθνικές, τους τεχνο-κολοσσούς.

Όπως έγραφε προχθές στην εφημερίδα «Le Monde» μια ομάδα 101 διανοουμένων, ανάμεσά τους και 4 σπουδαίοι νομπελίστες, αυτό που συμβαίνει είναι κάτι θεμελιωδώς νέο στην Ιστορία. Για πρώτη φορά τόσο λίγοι συσσωρεύουν τόση οικονομική και πολιτική ισχύ.

Διαφήμιση

Και οι αποφάσεις τους «αναστατώνουν τις ζωές εκατομμυρίων εργαζομένων, αγνοούν σύνορα, στερούν φορολογικά έσοδα κρατών, αλλάζουν το κλίμα της Γης, ελέγχουν τους αλγόριθμους των βασικών κοινωνικών δικτύων και οικειοποιούνται μέσω λίγων εταιρειών ΤΝ τη γνώση που έχει συσσωρεύσει στους αιώνες το σύνολο της ανθρωπότητας».

Αν δεν αλλάξει αυτό, κανένα σχέδιο να τεθούν κάτω από ανθρώπινο έλεγχο οι κίνδυνοι από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα ήταν ρεαλιστικό.

Υστερόγραφο: Δεν ξέρω αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πράγματι να μας εξαφανίσει ως είδος. Βλέπω όμως πως κάνουμε ό,τι μπορούμε και χωρίς αυτήν: Για πρώτη φορά, η τακτική, παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα έληξε χωρίς κείμενο συμπερασμάτων, επειδή η Ευρωπαϊκή Ενωση αρνήθηκε να προσυπογράψει την υποκρισία των υπολοίπων και την επιμονή στα ορυκτά καύσιμα. Από την άλλη, αυτή η ευρωπαϊκή άρνηση είναι η μόνη αισιόδοξη είδηση των σκοτεινών αυτών ημερών.