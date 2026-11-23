Η Μυρτώ Δραμουντάνη συνδυάζει την αρχιτεκτονική και τη μόδα. Πρόσφατα, στη συμμετοχή της στο 38ο Athens Fashion Week, παρουσίασε τη συλλογή της που είναι βασισμένη στις αρχές του ντιζάιν, αντιμετωπίζοντας το ρούχο ως μια κατασκευή που αγκαλιάζει και αναδεικνύει το ανθρώπινο σώμα.

Στις δημιουργίες της κυριαρχούν οι γεωμετρικές φόρμες, οι ιδιαίτερες γραμμές και οι πρωτότυπες υφές. Χρησιμοποιεί σύγχρονα ψηφιακά προγράμματα σχεδιασμού και τεχνικές κοπής με laser, δημιουργώντας εντυπωσιακά μοτίβα και τρισδιάστατες επιφάνειες.

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Η σχεδιάστρια συμμετέχει στη συζήτηση για τη συνάντηση της μόδας με τον κόσμο του gaming και τις νέες μορφές ψηφιακής ταυτότητας στο πλαίσιο του Αθηναϊκού Φεστιβάλ Ταινιών Μόδας (AFFF) που ξεκινά απόψε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Μεταξύ σώματος και σχεδιασμένου ρούχου η αρχιτεκτονική σας παιδεία δίνει λύσεις;

Σίγουρα, αλλά κυρίως μου έχει μάθει να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Δεν ξεκινώ πάντα από το πώς θα μοιάζει ένα ρούχο, αλλά από το πώς θα κατασκευαστεί και πώς θα λειτουργήσει πάνω στο σώμα. Πολλές φορές σκέφτομαι περισσότερο ως αρχιτέκτονας παρά ως fashion designer. Και αυτό μου αρέσει.

Αρκεί η χρήση των social media για να γίνει γνωστή στο αγοραστικό κοινό μία νέα σχεδιάστρια;

Τα social media έχουν δημιουργήσει τεράστιες ευκαιρίες και έχουν δώσει βήμα σε πολλούς δημιουργικούς ανθρώπους, κάτι που θεωρώ πολύ θετικό. Ωστόσο, η αναγνωρισιμότητα και η σχεδιαστική ταυτότητα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Προσωπικά δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και, ακόμη περισσότερο, στην ευρύτερη παιδεία. Στην επαφή με την τέχνη, την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό. Δεν πιστεύω ότι το ταλέντο προϋποθέτει απαραίτητα ένα πτυχίο, αλλά θεωρώ ότι η γνώση και η καλλιέργεια δίνουν βάθος στη δημιουργία. Σήμερα μπορείς να αποκτήσεις κοινό πολύ γρήγορα. Το να αναπτύξεις όμως μια προσωπική σχεδιαστική γλώσσα με διάρκεια είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία.

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Πώς προσδιορίζετε την προσωπική σας υπογραφή στο ντιζάιν;

Δεν περιορίζομαι στο να σχεδιάζω ένα ρούχο χρησιμοποιώντας ένα υπάρχον ύφασμα. Σχεδιάζω πρώτα το ίδιο το υλικό μου, δημιουργώντας μέσα από το laser cutting μοτίβα και επιφάνειες που δεν μπορείς να βρεις έτοιμα στην αγορά. Είναι κάτι που πλέον αναγνωρίζει ο κόσμος ως δικό μου, ακόμη και χωρίς να δει την ετικέτα. Στην πρόσφατη συλλογή μου UNBOUND, στo Athens Fashion Week, πήγα αυτή τη λογική ένα βήμα παραπέρα, παρουσιάζοντας και τρισδιάστατα κομμάτια με 3D Printing. Μου αρέσει να εξελίσσω την τεχνική μου χωρίς να χάνω την ταυτότητά μου.

Θεωρείτε ότι ένα ιδιαίτερο κομμάτι πρέπει να είναι κατάλληλο μόνο για επίσημες περιπτώσεις;

Καθόλου. Ισα ίσα, βρίσκω πολύ πιο ενδιαφέρον να βλέπω ένα εντυπωσιακό κομμάτι φορεμένο με τον πιο ανεπιτήδευτο τρόπο. Μου αρέσουν οι αντιθέσεις και οι απρόσμενοι συνδυασμοί. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε μια ειδική περίσταση για να φορέσουμε κάτι που αγαπάμε.

Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το ρούχο που δίνει χαρακτήρα στο ντύσιμό μας;

Για μένα είναι το jacket. Μπορείς να φοράς το πιο απλό σύνολο και ένα ιδιαίτερο jacket να αλλάξει τα πάντα. Ισως γι’ αυτό αγαπώ τόσο να τα σχεδιάζω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να εκφράσει πολύ έντονα την προσωπικότητα εκείνου που το φοράει, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσει ιδιαίτερα.

AFFF Talk: Fashion & Video Games – Dressing Digital Worlds, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 19.00, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Μεγ. Αλεξάνδρου 136, Αθήνα)