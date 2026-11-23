Το 11ο Εργαστήριο Ζωγραφικής και Διευρυμένων Μέσων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, σε συνεργασία με κατοίκους και φορείς του Συνοικισμού Εργατικών Πολυκατοικιών Αγίας Αννας του Ρέντη, οργάνωσε ένα συλλογικό ντελίριο όπου αληθινές ιστορίες, μυθοπλασίες, φόβοι, ιζήματα της περιοχής ξύπνησαν για ένα σαββατόβραδο για να στοιχειώσουν το μέλλον.

«Όλα είναι αληθινά, αποτέλεσμα της παρουσίας των φοιτητριών και των φοιτητών της ΑΣΚΤ στον συνοικισμό έπειτα από τη πρόσκληση του επιμελητή Νικόλα Βαμβουκλή και του διευθυντή της Art Athina και του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης Αντώνη Κούρκουλου», σημειώνει ο Κωστής Σταφυλάκης, επίκουρος καθηγητής Εικαστικών Τεχνών και Διευρυμένων Μέσων στην ΑΣΚΤ, ο οποίος είχε την ακαδημαϊκή επίβλεψη του πρότζεκτ. Ο ίδιος περιγράφει στο «Νσυν» την περφόρμανς «Αιματοβαμμένη Πανήγυρις (με ιδρωμένους ναύτες και βελούδινο αγριογρούρουνο)», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Art Athina.

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Ένας πανκ πάνω σε μια μοτοσικλέτα (Χρήστος Σολωμός) οδηγεί τον κόσμο έξω από την αίθουσα του Συλλόγου Συνοικιστών Εργατικών Πολυκατοικιών Αγίας Αννης. Από τα παράθυρα της αίθουσας, έξι γυναίκες των ΚΑΠΗ κοιτούν το κοινό να συγκεντρώνεται.

Φορούν μπαλακλάβες και κρατούν αναμμένες λαμπάδες. Η φιγούρα μιας Αγίας (Μαριάννα Τσώνη) πλησιάζει τον κεντρικό δρόμο του συνοικισμού. Οι γυναίκες των ΚΑΠΗ ανάβουν κεριά που βρίσκονται ενσωματωμένα στο ακτινωτό της φωτοστέφανο. Η Αγία τίθεται επικεφαλής μιας τελετουργικής πομπής μαυροφορεμένων γυναικών (Νίκη Αθανασοπούλου και Μαρία Σταυρουλάκη) που κρατούν αποτροπαϊκά σκήπτρα και θυμίζουν κάτι ανάμεσα σε Μπένε Τζέζεριτ και Ορκ.

Δύο ακόμα μαυροφορεμένες της πομπής κρατούν έναν επιτάφιο που, αντί για τράπεζα, έχει ένα μαύρο παιδικό αμαξάκι που εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στο γήπεδο ποδοσφαίρου της γειτονιάς. Την πομπή ακολουθεί ο κρανοφόρος Παύλος Σούφλας βαστώντας ένα τεράστιο τετραγωνισμένο αγριογούρουνο.

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Η πομπή ξεκινάει να διασχίζει κεντρικούς δρόμους του συνοικισμού, σαν λιτανεία, ενώ η γειτονιά βρίσκεται σε απόλυτη συσκότιση. Σταματάει μπροστά από μια εγκαταλελειμμένη ψησταριά. Η φωτισμένη βιτρίνα της έχει καταληφθεί από ημίγυμνους ναύτες που γυμνάζονται με όργανα γυμναστικής.

Ένας ναύτης (Μάρκος Καμπουράκης) προπονείται χτυπώντας έναν σάκο που θυμίζει σφαχτό. Το μέρος συνορεύει με μια βιοτεχνία που τώρα κατοικείται από ένα απειλητικό αγριογούρουνο (Αλεξάνδρα Αψωκάρδου) που κρατάει δύο αλυσοδεμένους ποδοσφαιριστές ζόμπι. Στο δίπλα παντοπωλείο, η Sailor Moon (Αρτεμις Αψωκάρδου) κάνει τατουάζ σε μέλη ανθρώπινου σώματος.

Η λιτανεία κατευθύνεται στο δυτικό κομμάτι του συνοικισμού. Σύντομα θα βρεθεί μπροστά από έναν κήπο με έξι αγριογούρουνα που εκτελούν οικιακές εργασίες. Από πίσω τους ξεπετάγεται ένας τροχήλατος χωμάτινος φούρνος που καπνίζει. Ο τσουβαλένιος οδηγός του (Κωνσταντίνος Χατζάκης) ρίχνει στη φωτιά βομβίδια νιτρικού καλίου.

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Στο πρόσθιο μέρος του τροχήλατου φούρνου, ο τσουβαλένιος ζογκλέρ Κωστής Μερτζανάκης στροβιλίζει μια διπλή δάδα. Οι μεταλλικές επιφάνειες του φούρνου παραπέμπουν στη λατρεία μιας ηλιοκέφαλης θεότητας. Η πομπή συνεχίζει τη διαδρομή της φτάνοντας σε ένα δεύτερο πάρκο που κατοικείται από πιράνχας.

Τα ψάρια έχουν δέσει με ογκώδη ναυτικά σκοινιά έναν ναύτη και τον αναγκάζουν να κάνει Thai μασάζ σε έναν άλλο. Παρακάτω, ένας χάρος με φτερά φτιαγμένα από δεκάδες προφυλακτικά (Μαριάννα Κουτρουμπά) αποθέτει μια φωτεινή κεφαλή αγριογούρουνου πάνω στον επιτάφιο. Η πομπή καταφτάνει σε ένα υποφωτισμένο γήπεδο ποδοσφαίρου.

Στο κέντρο του γηπέδου, αποσυρμένα θρανία από το σχολείο της γειτονιάς, τραπέζια και πλαστικές καρέκλες πανηγυριού σχηματίζουν μια πυραμιδωτή πλατφόρμα. Στην κορυφή της, ένα βελούδινο αγριογούρουνο (Τατιάνα Χωρέμη) παίζει τσέλο.

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Ναύτες και αγριογούρουνα καταλαμβάνουν την πλατφόρμα για μια παρτίδα τάβλι. Μια ερινύα με γεωμετρικό κεφάλι και καλτσονένιο δέρας (Λάζαρος Κακουλίδης) ανέρχεται στην κορυφή της πυραμίδας και λούζει έναν εκστασιασμένο ναύτη με αίμα ενώ μικροί ποδοσφαιριστές της γειτονιάς κλωτσούν άδειες πινιάτες.

Η αιματοβαμμένη πανήγυρις βυθίζεται στους ήχους του Darkouda (Κωνσταντίνος Κουλακμανίδης). Μέσα στη νύκτα, ναύτες, αγριογούρουνα, ζόμπι και κάτοικοι ποζάρουν μπροστά από το φωτισμένο εργοστάσιο της Rolko για μια αναμνηστική φωτό.

Οι αστικοί μύθοι

Τίποτα δεν θα ήταν εφικτό δίχως την οργανική συμβολή του προέδρου του συλλόγου του συνοικισμού Αλέξη Χριστοδούλου, της Χριστίνας Κοσκινά, των γυναικών του ΚΑΠΗ.

Ακόμα, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό δίχως την ιστορία του τοπικού αθλητή Πατουλίδη, που δολοφονήθηκε στον Μεσοπόλεμο, όταν επιχείρησε να εμποδίσει μια ομάδα ναυτών που παρενοχλούσαν γυναίκες, γεννώντας άθελά του τον αστικό μύθο της παρουσίας ενός φαντάσματος που επιστρέφει στον Ρέντη για εκδίκηση, συνοδευόμενο από ένα λυσσασμένο αγριογούρουνο.

Οι παλιοί αστικοί μύθοι της περιοχής, προϊόντα του απόκοσμου σκηνικού που επέβαλε η εκβιομηχάνιση του Ρέντη από τη δεκαετία του ’30, αλλά και οι αναθεωρήσεις των μύθων από τους σύγχρονους κατοίκους, γέννησαν αυτό το κοινωνικό Halloween.

Μια δράση που διεκδίκησε τη συμμετοχή, ούτε σαν βαρετή ψευδοανθρωπολογία ούτε ως ψευδαίσθηση κοινωνικής αρμονίας, αλλά σαν ενσώματη πύκνωση επιθυμιών και τρόμων.

Ο Κωστής Σταφυλάκης είναι επίκουρος καθηγητής Εικαστικών Τεχνών και Διευρυμένων Μέσων στην ΑΣΚΤ