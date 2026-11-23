Με ιδιαίτερη σκηνική παρουσία και εύρος ρεπερτορίου αποτελεί μια ερμηνεύτρια του καιρού μας με συμπράξεις και συχνά πειραματισμούς που σπάνε την κλασική λαϊκή φόρμα

Η διαδρομή σας είναι λοξή και εξόχως ενδιαφέρουσα. Καρδίτσα, σπουδές σοπράνο (και δη μέτζο), γνωριμία με Διονύση Τσακνή, κάθοδος στην Αθήνα και συμμετοχή στα Εννιά Ογδοα, που υπήρξε ένα ιστορικό κέντρο. Θέλετε να μας μιλήσετε γι’ αυτό το πρώτο σας ξεκίνημα κι αν έπαιξε ρόλο η γενέτειρα σας (Θεσσαλία) που έχει μουσική παράδοση;

Σαφέστατα η εποχή και ο τόπος που μεγάλωσα καθόρισαν και την καλλιτεχνική μου υπόσταση και την πορεία. Ο τόπος καταγωγής μου (Καρδίτσα και Τρίκαλα) στα μακρινά ’80 και ’90 ήταν ένα μουσικό «χωνευτήρι».

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Πλούσια δημοτική παράδοση, πρόσφατη παράδοση σπουδαίων δημιουργών, όμορφες μουσικές στα γλέντια, στα καφενεία, εξαιρετικές διεθνούς φήμης χορωδίες, φεστιβάλ, συνθήκες που τώρα θεωρούνται αυτονόητες κυρίως για τα μεγάλα αστικά κέντρα, τότε ήταν στη δική μου ζωή καθημερινότητα.

Επίσης, στο Δημοτικό Ωδείο της Καρδίτσας είχα δάσκαλο τον σπουδαίο Διονύση Τσακνή που, όταν ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω στο ΕΚΠΑ Επικοινωνία και ΜΜΕ, με έστειλε στη δασκάλα μου, την αξέχαστη Λίνα Τέντζερη, να κάνω κλασικό τραγούδι και στον Τάκη Ζούμπο στα Εννέα Ογδοα να τραγουδήσω.

Κι έτσι απ’ τα «σκληροπυρηνικά» πάλκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων, στα οποία βρέθηκα χάρη στην επίμονη προτροπή του πατέρα μου (λοξό κι αυτό για την εποχή), ήρθα δίπλα στον επόμενο μεγάλο μου δάσκαλο, το Νίκο Δημητράτο. Ετσι ξεκίνησε το υπέροχο ταξίδι μου.

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Εκείνη η πρώτη εποχή που ξεκινάτε, έχει και η Αθήνα μια συμπαγή λαϊκή σκηνή με αρκετά μεσαία κέντρα με ρεμπέτικα και λαϊκά. Μιλώ για τα 90s και για τα 00s. Εχετε διατρέξει όλη αυτή τη φάση και ως σήμερα που νομίζω πως ζούμε μια απόλυτη αντίστιξη: μεγάλες ποπ (ούτε καν λαϊκές) πίστες. Και πολλοί μικροί χώροι, πολλές φορές με σκέτο ήχο. Πώς το σχολιάζετε και το βλέπετε εσείς;

Είναι έτσι ακριβώς όπως το περιγράφετε. Η πρώτη μου εποχή ήταν εξόχως ενδιαφέρουσα. Ο κόσμος ακόμα έβγαινε, άκουγε, χόρευε, τα ρεμπετάδικα αλλά και τα παλιά original μπουζουξίδικα ήταν μαγαζιά που είχαν στοιχεία, τόσο του πανηγυριού (παραγγελιές, χαρτούρα, κώδικας) όσο και των παλιών μπουζουκιών, κι ήταν μ’ έναν τρόπο λαϊκά. Στον αντίποδα υπήρχαν οι μεγάλες πίστες, που τότε ήταν η μετάλλαξη των παλιών μπουζουκιών και κάλυψαν την ανάγκη της διασκέδασης μιας κοινωνικής μερίδας που ήθελε να επιβληθεί με τη διαφοροποίησή της από τη λαϊκότητα, ντυμένη με το μανδύα του μοντέρνου. Μετεξέλιξη της συνθήκης εκείνης είναι οι καιροί που διανύουμε. Μεγάλες ποπ πίστες, οι μεγάλες εταιρείες αδιάφορες για το ελληνόφωνο ρεπερτόριο στο οποίο αναλογεί ελάχιστη μερίδα της διευρυμένης παγκόσμιας μουσικής αγοράς και μικροί χώροι λόγω του οικονομικού περιορισμού, όπου άλλοτε το ακρόαμα είναι μυσταγωγία κι άλλοτε προς μεγάλη ταλαιπωρία των καλλιτεχνών, γίνεται χάβρα.

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Ποιες ως τώρα οι σπουδαιότερες συνεργασίες σας και ποιες σας επηρέασαν περισσότερο;

Συνεργάστηκα με πολύ και αξιόλογο κόσμο μέσα στα χρόνια που κάνω ανελλιπώς εμφανίσεις (πώς γίνεται να τραγουδάω 34 συναπτά έτη και να παραμένω 32 ετών, είναι ένα πραγματικό θαύμα, έχω να καταγγείλω…) και έχω δεχτεί πολλαπλές επιρροές, τόσο ερμηνευτικά όσο και μουσικοαισθητικά. Ωστόσο, τον σημαντικότερο ρόλο στην καλλιτεχνική μου υπόσταση έπαιξαν οι άνθρωποι που μου εμπιστεύθηκαν την καταγραφή της έμπνευσής τους και μου έκαναν το πολύτιμο δώρο να ντύσω με τη φωνή μου τα τραγούδια τους.

Τα τελευταία χρόνια (από το 2014) με τις εμφανίσεις σε Κληματαριά, ιστορικό χώρο της Αθήνας, και με τις συμπράξεις σας με τον Γιώργο Αλτή κάνετε έναν ενδιαφέρον ανακάτεμα παραδοσιακού, λαϊκού μα και νεωτερικών (τολμώ να πω) ήχων. Είναι η εποχή που έτσι κι αλλιώς ρευστοποιεί τα είδη ή είναι πρόταση και στάση από μεριά σας;

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Αυτό που προσπαθώ, με μια αγωνία που πηγάζει εσωτερικά και την οποία νιώθω έντονα την ανάγκη να εκφράσω, είναι να διατηρήσω και να αντικατοπτρίσω στο πάλκο το αρχέτυπο της κλασικής λαϊκής τραγουδίστριας όπως ήταν από το ’50 ως το’80, προσαρμοσμένο στο σήμερα και δίνοντας τον δικό μου προσωπικό τόνο και τη συνθήκη της δικής μου εποχής σε ό,τι ερμηνεύω. Παίζω με τη θεατρικότητα και τη μίμηση, και αρέσκομαι να πιστεύω ότι συμβάλλω στη διαμόρφωση μιας νέας λαϊκότητας, για όποιον θέλει να καταλάβει, να αποδεχτεί και να κρατήσει, εάν επιθυμεί.

Βρεθήκατε στο Cine Κεραμεικός δίπλα σε δύο καθοριστικά πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού. Τον Διονύση Σαββόπουλο και τον Νίκο Παπάζογλου. Τι κυρίως αποκομίζετε από αυτή τη στιγμή και σε τι κλίμα το θυμάστε όλο;

Νιώθω ευλογημένη που βρέθηκα σε αυτή τη μαγική συνθήκη, με αυτά τα μεγαθήρια, στην ηλικία που ήμουν. Τότε δεν αντιλαμβανόμουν ότι ζούσα ιστορικές στιγμές για την ζωή μου και για την εποχή μου. Θυμάμαι κυρίως την αγωνία που είχα να είμαι καλή, να απορροφήσω ό,τι ζούσα στο έπακρο και να μάθω, να πάρω, να γνωρίσω. Απόλαυσα αυτό το διάστημα πολύ αργότερα, αναπολώντας το.

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Σήμερα πώς εντοπίζεται το λαϊκό και υπηρετείται ως είδος με τους παλιούς κλασικούς όρους; Εχουμε λαϊκούς καλλιτέχνες σήμερα από τη νεότερη γενιά;

Σπανίως οι συνθήκες ευνοούν τους παλιούς κλασικούς όρους του λαϊκού, γεγονός που είναι και λογικό, εφόσον έχει αλλάξει η εποχή. Υπάρχουμε, όσοι και όσες το έχουμε βιώσει ως γενιά, αλλά και νεότεροι/ες που το ενσωματώνουν στο δικό τους βίωμα, πλήρης αναβίωση όμως, δεν γίνεται. Από την άλλη, σε κάθε εποχή, η νέα γενιά βρίσκει την έκφρασή της. Με αυτή την έννοια και με την πίστη που έχω (όχι από ανοησία, αλλά από επιλογή) στους νέους, θεωρώ ότι η νέα γενιά θα βρει την έκφρασή της και τη δική της λαϊκότητα.

Τι σχέδια έχετε;

Το πρωταρχικό για μένα είναι να συνεχίσω να υπάρχω καλλιτεχνικά με τους αισθητικούς μου όρους και για όσο επιβιώνουν ακόμα οι συνθήκες μέσα στις οποίες μπορώ να τους εκφράσω. Θέλω να εκδοθούν και τα επόμενα τραγούδια που έχω έτοιμα και ονειρεύομαι να ολοκληρώσω και κάποιες δικές μου δημιουργίες. Άλλο μεγάλο όνειρό μου είναι να καταφέρω να εμπνεύσω έστω ένα κορίτσι που να αγαπάει να τραγουδάει και που «να τα λέει», κάτι σαν κι εμένα…