Η Ελλάδα προβάλλεται διεθνώς τον τελευταίο καιρό με μία φωτογραφία και μία απόφαση (μεταξύ άλλων). Τη φωτογραφία του Παρθενώνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να εκφωνεί μπροστά του τη γνωστή ομιλία του. Και την απόφαση του «σχεδίου Ρουάντα» για τη δημιουργία του πρώτου κόμβου επιστροφής στη μακρινή αυτή χώρα παράτυπων μεταναστών από την ΕΕ πίσω από την οποία βρίσκεται (και) η Ελλάδα.

Η φωτογραφία με τον Παρθενώνα (που συχνά προβάλλεται από τα διεθνή μέσα) συμβολίζει την Ελλάδα των αξιών, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαίου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό που ο Παρθενώνας παραμένει το ισχυρό αναγνωρίσιμο σύμβολο (και) της σύγχρονης Ελλάδας σ’ αυτή την κρίσιμη και ευαίσθητη περίοδο για τη χώρα.

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Στο βιβλίο μου «Πέρα από τα Στερεότυπα. Νέα Προοδευτική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική» (Ι. Σιδέρης, 2026), είχα προσπαθήσει να αναδείξω την αξία της εξωτερικής πολιτικής αξιών, ηθικής, διεθνούς δικαίου, ενσυναίσθησης.

Η πολιτική αυτή υπηρετεί ταυτόχρονα τα συμφέροντα της χώρας και κυρίως την ανάγκη προστασίας της εθνικής κυριαρχίας ως κεντρικής προτεραιότητας. Με άλλα λόγια, η πολιτική αξιών δεν αντιστρατεύεται τη μεγιστοποίηση των συμφερόντων.

Αν και ένας στυγνός ρεαλισμός επιχειρεί να παρουσιάσει τις αξίες ως «εχθρικές», υπονομευτικές σε μια πολιτική προώθησης των συμφερόντων. Στην πρόσφατη μεγάλη ομιλία του για την εξωτερική πολιτική, ο βρετανός πρωθυπουργός Αντι Μπέρναμ τόνισε εμφαντικά ότι «η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι πολιτική αξιών (policy of values).

Η Ελλάδα, αντιμέτωπη με τις κοσμογονικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις των τελευταίων χρόνων, βρέθηκε γενικώς «στη σωστή πλευρά της Ιστορίας» (στήριξη Ουκρανίας, κ.λπ.). Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις επικράτησε ο πολιτικός ρεαλισμός σε υπερθετικό βαθμό.

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Τούτο ισχύει ειδικότερα σε ό,τι αφορά την καταπάτηση δικαίου, ανθρωπιστικών αξιών και αξιοπρέπειας από το Ισραήλ σε Γάζα και Δ. Οχθη και τη στάση της Ελλάδας. Η οποία, μεταξύ άλλων, αρνήθηκε στο Συμβούλιο της Ενωσης να συνταχθεί με την ομάδα χωρών που επιδίωκαν την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ για τις ακρότητες του καθεστώτος Νετανιάχου σε Γάζα και Δ. Οχθη.

Η σημερινή σύμπραξή της μαζί με άλλες τέσσερις χώρες – μέλη της Ένωσης (Γερμανία, Δανία, Αυστρία, Ολλανδία) για τη δημιουργία του κόμβου επιστροφών μεταναστών στη Ρουάντα (μια ανελεύθερη, καταπιεστική χώρα – «Economist») εκφράζει αυτή τη λογική του στυγνού ρεαλισμού εις βάρος θεμελιωδών αξιών.

Δεν είναι πράξη που συνάδει με το ελληνικό ήθος ή που εκφράζει το πνεύμα του Παρθενώνα. Μπορεί η πρωτοβουλία αυτή να ευλογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι μάλλον βέβαιο ότι θα καταπέσει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως κατέπεσαν στη Δικαιοσύνη ανάλογες πρωτοβουλίες από Ιταλία και Ην. Βασίλειο).

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Χωρίς αμφιβολία η Ελλάδα θα πρέπει να προστατεύσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα σύνορά της, αλλά μέσα σ’ ένα καθαρό πλαίσιο σεβασμού αξιών, ηθικής και δικαίου.

Και ενώ αναδεικνύεται ως ισχυρή «χώρα στρατιωτικής ισχύος», η Ελλάδα παραμένει ταυτόχρονα μια μεγάλη ήπια δύναμη αξιών.

Μπορεί έτσι να είναι μια «ευφυής δύναμη» (smart power) κατά τον J.S. Nye Jr. Που είναι και η πλέον αποτελεσματική δύναμη στο παγκόσμιο σύστημα. Με σύμβολο τον Παρθενώνα, ο οποίος με το αξιακό φορτίο του προβάλλει τη δύναμη της διαχρονικής Ελλάδας.

Αλλά πόσο εύκολα συμβιβάζονται Παρθενώνας και «σχέδιο Ρουάντα»;

Ο Π. Κ. Ιωακειμίδης είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πρώην πρεσβευτής – σύμβουλος του ΥΠΕΞ