Επιδότηση για πρώτη φορά σε ιδιωτικές συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης. Έως 1300 ευρώ ανά σύνδεση σε 58 οικισμούς

Στη δημοσιότητα δόθηκε η προκήρυξη για τη δράση «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης», η οποία διαθέτει προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η πρωτοβουλία αφορά κατοίκους 58 οικισμών σε 38 Δήμους της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, παρέχοντας ενίσχυση σε περίπου 30.000 δικαιούχους, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα. Η επιδότηση παρέχεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για ακίνητα, όπως κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, που βρίσκονται σε περιοχές όπου λειτουργούν ήδη ολοκληρωμένα δίκτυα αποχέτευσης και εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Ειδικότερα, με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, καθορίζονται οι όροι του Προγράμματος, σχετικά με τους δικαιούχους, το εύρος των εργασιών, τις δαπάνες καθώς και τη διαδικασία έγκρισης των σχετικών αιτήσεων.

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Στόχος του Προγράμματος είναι να μειωθεί σημαντικά το κόστος για τους πολίτες που καλούνται να συνδέσουν την κατοικία ή τον επαγγελματικό τους χώρο με την αποχέτευση και, παράλληλα, να βελτιωθεί η διαχείριση των αστικών λυμάτων. Καθώς περισσότερα ακίνητα συνδέονται στα υπάρχοντα δίκτυα, περισσότερα λύματα οδηγούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Έτσι, αξιοποιούνται καλύτερα οι δημόσιες υποδομές, προστατεύεται το περιβάλλον και η χώρα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, με στόχο τον σταδιακό περιορισμό των σχετικών προστίμων.

Ειδική μέριμνα για τους νησιωτικούς οικισμούς με αυξημένη επιδότηση

Για τους επιλέξιμους οικισμούς των νησιών μας, το Πρόγραμμα προβλέπει αύξηση κατά 200 ευρώ στο ανώτατο ποσό της επιδότησης ανά σύνδεση. Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ και στα νησιά φτάνει έως τα 1.050 ευρώ χωρίς αντλία καιέως τα 1.300 ευρώ όταν απαιτείται αντλία. Τα ανώτατα ποσά για την ηπειρωτική και τη νησιωτική χώρα διαμορφώνονται ως εξής:

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Κατηγορία σύνδεσης Ηπειρωτική χώρα Νησιωτική χώρα Σύνδεση χωρίς αντλία έως 850 € έως 1.050 € Σύνδεση με αντλία έως 1.100 € έως 1.300 €

Ποιους οικισμούς αφορά

Το πρόγραμμα αφορά 58 οικισμούς στους Δήμους Θάσου, Νέστου, Ιάσμου και Μαρωνείας –Σαπών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Διονύσου, Κρωπίας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Σαλαμίνας στην Αττική, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Αιγιαλείας και Πατρέων στη Δυτική Ελλάδα, Νικολάου Σκουφά, Σουλίου, Ιωαννιτών και Πρέβεζας στην Ήπειρο και Μουζακίου, Αγιάς, Κιλελέρ και Φαρκαδόνας στη Θεσσαλία. Περιλαμβάνει επίσης οικισμούς στους Δήμους Αλεξάνδρειας, Νάουσας, Βόλβης, Θέρμης, Πέλλας, Ηράκλειας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στην Κεντρική Μακεδονία, Γόρτυνας και Φαιστού στην Κρήτη, Ερμιονίδας, Βέλου – Βόχας και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων στην Πελοπόννησο και Αλιάρτου, Χαλκιδέων και Αμφίκλειας–Ελάτειας στη Στερεά Ελλάδα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα apoxetefsisyndesi.gov.gr, η οποία θα είναι διαθέσιμη για ενημέρωση 5 ημέρες μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ σε ΦΕΚ. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά 25 ημέρες μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ και διαρκεί 4 μήνες. Ο αναλυτικός κατάλογος των επιλέξιμων οικισμών, ο Οδηγός του Προγράμματος και οι απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις διατίθενται στις ιστοσελίδες: apoxetefsisyndesi.gov.gr. και ypen.gov.gr.

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Σημειώνεται ότι καθώς οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ ολοκληρώνουν τα δίκτυα αποχέτευσης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και σε άλλες περιοχές, θα μπορούν να ενταχθούν και επιπλέον οικισμοί, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι.ται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα apoxetefsisyndesi.gov.gr, η οποία θα είναι διαθέσιμη για ενημέρωση 5 ημέρες μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ σε ΦΕΚ. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά 25 ημέρες μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ και διαρκεί 4 μήνες. Ο αναλυτικός κατάλογος των επιλέξιμων οικισμών, ο Οδηγός του Προγράμματος και οι απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις διατίθενται στις ιστοσελίδες: apoxetefsisyndesi.gov.gr. και ypen.gov.gr.

Σημειώνεται ότι καθώς οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ ολοκληρώνουν τα δίκτυα αποχέτευσης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και σε άλλες περιοχές, θα μπορούν να ενταχθούν και επιπλέον οικισμοί, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι.