Το φαινόμενο αποτελεί ταυτόχρονα υπερπανσέληνο και το φεγγάρι αναμένεται να λάβει μια πορτοκαλί απόχρωση για διάστημα 15 με 20 λεπτών λόγω της διάχυσης του φωτός στην ατμόσφαιρα

Στον νυχτερινό ουρανό κάνει την εμφάνισή της σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, η πανσέληνος του μήνα.

Πρόκειται για την προτελευταία πανσέληνο του έτους, γνωστή διεθνώς ως «Φεγγάρι του Κάστορα» (Beaver Moon).

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Χαρακτηριστικά και ορατότητα

Το «Φεγγάρι του Κάστορα» αποτελεί ταυτόχρονα υπερπανσέληνο και κορυφώνεται σήμερα. Το φεγγάρι θα εμφανίζεται πιο λαμπερό και μεγαλύτερο, ενώ για διάστημα 15 με 20 λεπτών αναμένεται να λάβει μια πορτοκαλί απόχρωση. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στη διάχυση του φωτός, καθώς το κόκκινο και το πορτοκαλί χρώμα διαπερνούν την ατμόσφαιρα ευκολότερα σε σύγκριση με το μπλε, το οποίο απορροφάται σε μεγαλύτερο βαθμό. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, το φεγγάρι θα είναι ορατό σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η προέλευση της ονομασίας

Η ονομασία προέρχεται από τη Βόρεια Αμερική, συνδεόμενη με την εποχή όπου οι κάστορες κατασκεύαζαν τα φράγματά τους για τον χειμώνα.

Όπως επισημαίνει το Old Farmer’s Almanac, το όνομα δόθηκε από τους ιθαγενείς της Αμερικής, οι οποίοι συνήθιζαν να ονομάζουν τις πανσελήνους βάσει φυσικών φαινομένων ή της συμπεριφοράς των ζώων. Τον Νοέμβριο, οι κάστορες αποσύρονται στις φωλιές τους έχοντας συλλέξει τροφή για τον χειμώνα.

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Σύμφωνα με τον ιστότοπο Timeanddate.com, οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Βόρειας Αμερικής χρησιμοποιούσαν επίσης ονομασίες όπως «Σελήνη του Παγετού» (Frost Moon), «Παγωμένη Σελήνη» (Freezing Moon), «Σελήνη του Εμπορίου» (Trading Moon), «Σελήνη της Βελανιδιάς» (Oak Moon) και «Σελήνη του Χιονιού» (Snow Moon). Παράλληλα, στις κελτικές παραδόσεις συναντώνται οι όροι «Σελήνη του Πένθους» (Mourning Moon) και «Σελήνη των Σκοτεινότερων Βαθών» (Darkest Depths Moon).

Something super is on the rise… 🌕 November’s Beaver Moon—a full supermoon—will light up the night sky tomorrow, Nov. 24. Look up after sunset for your best viewing opportunity! https://t.co/dTA3sw0LWI — NASA Ames (@NASAAmes) November 23, 2026

Τι είναι η υπερπανσέληνος

Το φετινό «Φεγγάρι του Κάστορα» χαρακτηρίζεται ως υπερπανσέληνος επειδή συμπίπτει με το περίγειο, δηλαδή το σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της Σελήνης όπου βρίσκεται εγγύτερα στη Γη. Λόγω της μικρότερης απόστασης, ο δορυφόρος φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερος και φωτεινότερος από μια συνηθισμένη πανσέληνο.

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Αν και η διαφορά στο μέγεθος είναι μικρή, οι υπερπανσέληνοι είναι πιο εντυπωσιακές κατά την ανατολή τους, λόγω της «σεληνιακής ψευδαίσθησης», όπου το φεγγάρι φαίνεται μεγαλύτερο δίπλα σε αντικείμενα του τοπίου.

Η πανσέληνος αυτή αποτελεί την πρώτη μιας σειράς υπερπανσελήνων, καθώς θα ακολουθήσουν αντίστοιχα φαινόμενα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Οι ημερομηνίες για τις επόμενες πανσελήνους είναι: 24 Δεκεμβρίου 2026 η Υπερπανσέληνος της Παραμονής των Χριστουγέννων / Πανσέληνος του Ψύχους (Cold Moon), 22 Ιανουαρίου 2027 η Πανσέληνος του Λύκου (Wolf Moon) και 20 Φεβρουαρίου 2027 η Πανσέληνος του Χιονιού (Snow Moon).