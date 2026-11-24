Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κόμο στην Ιταλία την Τρίτη (24/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, θέλοντας να αφήσει πίσω της την ήττα με 3-2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας έχει συγκεντρώσει εννέα βαθμούς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και αποτελεί έναν απαιτητικό αντίπαλο για την Ένωση. Η Κόμο ξεχωρίζει για την κυκλοφορία της μπάλας και την ανάπτυξή της από την άμυνα, στοιχεία στα οποία έχει αναφερθεί και ο Μάρκο Νίκολιτς.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η ΑΕΚ βρίσκεται στους τρεις βαθμούς, έχοντας ξεκινήσει με νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ, πριν ακολουθήσουν οι ήττες από Σαχτάρ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, το παιχνίδι στην Ιταλία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της πορείας της στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση Κόμο – ΑΕΚ θα μεταδοθεί στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 2.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις στο Champions League:

19:45 Μπόντο Γκλιμτ – Λίντσερ Magenta Sport 5

19:45 Γαλατασαράι – Άστον Βίλα Magenta Sport 3

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – PSV Αϊντχόφεν Magenta Sport 5

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι Magenta Sport 4

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις Magenta Sport 8

22:00 Λειψία – Λανς Magenta Sport 7

22:00 Φέγενορντ – Πόρτο Magenta Sport 6

22:00 Άρσεναλ – Μπορούσια Ντόρτμουντ Magenta Sport 3