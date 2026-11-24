Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη αναμόρφωσης του ΕΛΓΑ και περιέγραψε την οικονομική πίεση των παραγωγών με τη φράση «μισθούς Κοζάνης, αλλά τιμές Λωζάνης»

Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με έμφαση στην προστασία του αγροτικού εισοδήματος και στην αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας τον αγροτικό κόσμο ψηλά στις προτεραιότητες του προγραμματικού σχεδιασμού του.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις αυξημένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί, επισημαίνοντας ότι η κλιματική κρίση εντείνει την αβεβαιότητα που προκαλούν τα καιρικά φαινόμενα και καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό σύστημα ασφάλισης και αποζημιώσεων.

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«Ο αγρότης παραγωγός είναι έρμαιο στις συνθήκες των πιθανοτήτων και της αβεβαιότητας που έχει να κάνει με τα καιρικά φαινόμενα και ιδίως στην περίοδο της κλιματικής κρίσης. Άρα το θέμα του ΕΛΓΑ είναι κρίσιμο, πάρα πολύ κρίσιμο, προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο μεγαλύτερης ασφάλειας στον παραγωγό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δύο και τρεις φορές χειρότερες οι δυσκολίες από την περίοδο των μνημονίων»

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι οι συνθήκες που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός κόσμος είναι ακόμη δυσκολότερες σε σύγκριση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα, εκτίμησε ότι οι δυσκολίες είναι «δύο και τρεις φορές χειρότερες» από εκείνες που βίωναν οι παραγωγοί κατά την περίοδο των μνημονίων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη μείωση της αγοραστικής δύναμης, στο αυξημένο κόστος διαβίωσης και στις τιμές των βασικών αγαθών, χρησιμοποιώντας τη φράση «μισθούς Κοζάνης, αλλά τιμές Λωζάνης» για να περιγράψει την απόσταση ανάμεσα στα εισοδήματα και το κόστος ζωής.

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Όπως σημείωσε, η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης δεν μπορεί να περιορίζεται στο ονομαστικό ύψος των εισοδημάτων, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη τι πραγματικά μένει στην τσέπη των πολιτών και ποια είναι η αγοραστική τους δύναμη.

«Δεν ζητούν προνόμια, αλλά να μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν»

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα προβλήματα που συσσωρεύονται στον πρωτογενή τομέα, από το κόστος παραγωγής, την ενέργεια και τα καύσιμα έως τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι άνθρωποι της παραγωγής δεν διεκδικούν προνομιακή μεταχείριση, αλλά τις προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και να διασφαλίσουν το εισόδημά τους.

«Ο κόσμος ο παραγωγικός δεν ζητάει προνόμια, ζητάει να μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει στο μέλλον», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η στήριξη της αγροτικής παραγωγής αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την οικονομία και την ελληνική ύπαιθρο.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στο πρόγραμμα και στον σχεδιασμό του έχει τεθεί ψηλά η επόμενη μέρα του πρωτογενούς τομέα, κάνοντας λόγο για την ανάγκη συγκεκριμένων προτάσεων και ρεαλιστικών λύσεων που θα δώσουν προοπτική στους παραγωγούς.

«Χωρίς ισχυρό αγροτικό κόσμο και παραγωγή δεν υπάρχει ισχυρή ελληνική οικονομία. Και χωρίς ζωντανή ύπαιθρο, δεν υπάρχει μέλλον για τη χώρα», είναι το μήνυμα που συνοψίζει τη θέση του για τη σημασία του αγροτικού τομέα.