Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι η πίεση που φέρεται να δεχόταν ο ανήλικος δεν σχετίζεται με το σχολικό περιβάλλον του παιδιού

Την πεποίθηση ότι ο 14χρονος γιος της δεν είχε πραγματική πρόθεση να χρησιμοποιήσει όπλο, αλλά ήθελε να τρομάξει όσους τον εκφόβιζαν, εκφράζει η μητέρα του ανηλίκου από την Ήπειρο, ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι αναζητούσε όπλα μέσω της εφαρμογής Telegram.

Η μητέρα περιέγραψε όσα, όπως καταγγέλλει, βίωνε το παιδί της από μια ομάδα 13 ατόμων, τα οποία φέρεται να τον προσέβαλλαν, να τον κορόιδευαν και να ασκούσαν σωματική βία σε βάρος του. Όπως ανέφερε, ο 14χρονος δεν αποκάλυπτε στους γονείς του την πραγματική αιτία των τραυματισμών του, δίνοντας διαφορετικές εξηγήσεις για όσα του συνέβαιναν.

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«Είναι μια ομάδα 13 ατόμων. Έκαναν διάφορα. Τον έφτυναν, τον κορόιδευαν, τον έβριζαν. Τον χτυπούσαν. Μας έλεγε ότι χτύπησε μόνος του, έπεσε. Κάποτε είχε σπάσει την κλείδα του και μας είπε ότι έπαιζε με την παρέα και το έπαθε μόνος του», ανέφερε η μητέρα του μιλώντας στο Mega.

Η ίδια εκτίμησε ότι ο γιος της δεν θα προχωρούσε ποτέ σε κάποια πράξη βίας, υποστηρίζοντας ότι η αναζήτηση όπλων είχε ως στόχο να φοβίσει τα άτομα που τον παρενοχλούσαν.

«Πιστεύω ότι δεν θα το έκανε ποτέ, απλά ήθελε λίγο να τους τρομάξει, μέχρι εκεί. Πίστεψε ότι είναι μόνος του και πως κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει», συμπλήρωσε.

Δημογλίδου: Δεν πρόκειται για περιστατικό σχολικού εκφοβισμού

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν οι Αρχές, τα περιστατικά εκφοβισμού σε βάρος του 14χρονου δεν σημειώθηκαν μέσα στο σχολείο.

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Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι η πίεση που φέρεται να δεχόταν ο ανήλικος προερχόταν από διαφορετικό περιβάλλον.

«Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είναι στο πλαίσιο σχολικού εκφοβισμού. Δεν έχει συμβεί κάτι εντός σχολικής μονάδας. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε εμείς. Είναι κάτι άλλο. Είναι πίεση που δεχόταν το παιδί σε κάποιο άλλο περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Δημογλίδου εξήγησε επίσης ότι οι ελληνικές Αρχές ενημερώθηκαν για τις διαδικτυακές αναζητήσεις του ανηλίκου μέσω της συνεργασίας τους με υπηρεσίες του εξωτερικού.

«Ενημερωθήκαμε από την επικοινωνία που έχουμε με ξένες Αρχές. Στο παρελθόν έχει συμβεί και άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., όχι μόνο η Αντιτρομοκρατική, να λάβουν τέτοια πληροφορία, ότι κάποιος ανήλικος αναζητά οποιοδήποτε παράνομο υλικό. Μας έχει βοηθήσει πολύ να προλάβουμε περιστατικά ή να αντιληφθούμε ότι κάποια παιδιά έχουν μπει σε λάθος δρόμο», σημείωσε.

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Όπως πρόσθεσε, η αναζήτηση οπλισμού οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμπλοκής του ανηλίκου ή άλλων προσώπων σε τρομοκρατική ενέργεια.

«Σε αυτήν την περίπτωση, από τη στιγμή που είδαμε ότι αναζητείται οπλισμός, άμεσα ενεργοποιήθηκε η Αντιτρομοκρατική, για να αποκλείσουμε ότι υπάρχει κάποιος μεμονωμένα ή ομάδες οι οποίες προσπαθούν να προσεγγίσουν ανηλίκους για οποιαδήποτε πράξη», ανέφερε.

Δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος του 14χρονου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθάρισε ότι δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος του ανηλίκου. Όπως εξήγησε, συγκεντρώθηκε προανακριτικό υλικό, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, το οποίο διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

«Συλλέχθηκε προανακριτικό υλικό, όπως ζήτησε ο αρμόδιος εισαγγελέας, το οποίο του έχει διαβιβαστεί για να δούμε πώς θα κινηθεί η διαδικασία. Δεν υπάρχει κατηγορία για τον ανήλικο», υπογράμμισε.

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Η υπόθεση, την οποία έφερε στο φως η «Καθημερινή», είχε αποκαλυφθεί πριν από περίπου έξι μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος φέρεται να είχε δεχθεί προσβλητικές συμπεριφορές, μεταξύ άλλων και εξαιτίας της καταγωγής της μητέρας του.

Ο ανήλικος δεν κατάφερε τελικά να αποκτήσει όπλο, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης κατά την προσπάθειά του να το προμηθευτεί.

Μετά τον αποκλεισμό του ενδεχομένου τρομοκρατικού κινήτρου, τη διαχείριση της υπόθεσης ανέλαβαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ανηλίκων, ενώ το παιδί παραπέμφθηκε σε ειδικούς ψυχικής υγείας για την απαραίτητη υποστήριξη.