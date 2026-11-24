Μια βαθιά, αθέατη κρίση ηθικού μαστίζει τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Απόρρητα δεδομένα της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας (Rosstat), τα οποία διέρρευσαν μέσω ομάδων χάκερ (Cyber Partisans και Silent Crow) και ανέλυσε η βρετανική εφημερίδα Guardian, αποκαλύπτουν ότι τουλάχιστον 1.087 Ρώσοι στρατιωτικοί έβαλαν τέλος στη ζωή τους από το 2022 μέχρι σήμερα — αριθμός που ισοδυναμεί με τη δύναμη ενός ολόκληρου συντάγματος.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν πως η πραγματική εικόνα είναι πολύ πιο ζοφερή. Στα αρχεία περιλαμβάνονται επιπλέον 885 θάνατοι στρατιωτών στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη και στις ρωσικές παραμεθόριες περιοχές, οι οποίοι αποδίδονται σε τραύματα από πυροβόλο όπλο «απροσδιόριστης πρόθεσης». Πίσω από αυτή την ασαφή διατύπωση θεωρείται πολύ πιθανό να κρύβονται εκατοντάδες ακόμη αυτοχειρίες, τις οποίες το Κρεμλίνο κρατά επτασφράγιστο μυστικό μαζί με το σύνολο των στρατιωτικών απωλειών.

Μαρτυρίες τρόμου και βίας

Χαρακτηριστική είναι η ιστορία του 29χρονου λοχία Αλεξέι Μπολγκόφ, που υπηρετούσε στο κατεχόμενο Ντονέτσκ. Στα τέλη Οκτωβρίου του 2024 επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη σύζυγό του, περιγράφοντας την κατάσταση ως «φρικτή» και υποσχόμενος να της μιλήσει όταν γυρίσει. Πέντε εβδομάδες αργότερα αυτοκτόνησε, με τον διοικητή του να σημειώνει στην αναφορά του πως την ημέρα εκείνη ήταν εντελώς απομονωμένος.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Παρότι οι αυτοκτονίες απασχολούν και άλλους στρατούς, όπως τον αμερικανικό όπου καταγράφηκαν 158 περιστατικά το 2023, αναλυτές όπως ο Ρομπ Λι από το Ινστιτούτο Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής επισημαίνουν ότι στη Ρωσία το πρόβλημα γιγαντώνεται λόγω των απάνθρωπων συνθηκών. Οι στρατιώτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε συμβόλαια χωρίς δυνατότητα αποχώρησης, φοβούνται την αποστολή τους σε επιχειρήσεις-παγίδες και υφίστανται συστηματική βία, βασανιστήρια και εκβιασμούς από τους ανωτέρους τους.

Ανοδική πορεία και νεαρά θύματα

Η γεωγραφική και ηλικιακή κατανομή των θανάτων προκαλεί έντονη ανησυχία. Τουλάχιστον 614 αυτοκτονίες σημειώθηκαν στο μέτωπο ή σε γειτονικές ρωσικές περιοχές, όπως το Μπέλγκοροντ και το Μπριάνσκ, με 43 από τα θύματα να είναι μόλις 18 και 19 ετών. Παράλληλα, άλλοι 108 νέοι κάτω των 25 ετών αυτοκτόνησαν μακριά από τη ζώνη του πυρός, στη ρωσική ενδοχώρα, καθώς πολλοί από αυτούς ήταν κληρωτοί που δέχονταν ασφυκτικές πιέσεις να υπογράψουν επαγγελματικά συμβόλαια για να σταλούν στην Ουκρανία.

Διαφήμιση

Όσο ο πόλεμος παρατείνεται, οι αριθμοί διογκώνονται δραματικά. Από περίπου 50 περιστατικά το 2022, οι καταγεγραμμένες αυτοκτονίες ξεπέρασαν τις 200 το 2024, έφτασαν τις 365 το 2025 και αγγίζουν ήδη τις 300 για το 2026, παρότι τα στοιχεία του τρέχοντος έτους παραμένουν ακόμη ελλιπή.

Συγκάλυψη και απονομή μεταλλίων σε αυτόχειρες

Ο Ιβάν Τσουβιλιάγεφ, εκπρόσωπος της οργάνωσης Idite Lesom που βοηθά Ρώσους στρατιώτες να λιποτακτήσουν, παρομοιάζει το μέτωπο με «σφραγισμένο μεταλλικό κουτί». Όπως εξηγεί, οι διοικητές αποφεύγουν να δηλώνουν τις αυτοκτονίες για να μην υποστούν κυρώσεις ή ελέγχους από την ηγεσία, με αποτέλεσμα πολλοί αυτόχειρες να βαφτίζονται νεκροί πολέμου και οι οικογένειές τους να λαμβάνουν ακόμα και παράσημα.

Αυτό επιβεβαιώνεται από συγκεκριμένες υποθέσεις που ήρθαν στο φως. Ο 62χρονος αντισυνταγματάρχης Σεργκέι Σαβενόκ, ένθερμος υποστηρικτής της εισβολής, βρέθηκε νεκρός στο Λουγκάνσκ το 2023 και, ενώ οι αρχές ενημέρωσαν τη σύζυγό του πως αυτοκτόνησε, το επίσημο πιστοποιητικό ανέφερε τραυματισμό «απροσδιόριστης πρόθεσης». Αντίστοιχα, στην περίπτωση του 21χρονου Αλεξάντερ Λαζόρ, ο οποίος πέθανε στο Ντονέτσκ το 2022, δηλώθηκε επίσημα ότι έπεσε μαχόμενος, ωστόσο συστρατιώτες του αποκάλυψαν ανώνυμα πως όλη η μονάδα γνώριζε ότι είχε αυτοκτονήσει, αλλά το περιστατικό συγκαλύφθηκε.

Διαφήμιση

Κύμα λιποταξίας

Η απόγνωση δεν οδηγεί μόνο στην αυτοχειρία, αλλά και στη μαζική φυγή. Έρευνες των ανεξάρτητων μέσων Mediazona και IStories δείχνουν ότι πάνω από 20.600 στρατιωτικοί έχουν παραπεμφθεί σε στρατοδικεία για ανυπακοή ή εγκατάλειψη θέσης, ενώ συνολικά τουλάχιστον 49.000 στελέχη έχουν καταγραφεί ως λιποτάκτες ή αδικαιολογήτως απόντες. Όπως τονίζει ο Τσουβιλιάγεφ, οι αυτοκτονικές σκέψεις αποτελούν πλέον καθημερινότητα για όσους προσπαθούν να γλιτώσουν από το μέτωπο, μόλις συνειδητοποιήσουν την παγίδα στην οποία έχουν βρεθεί.