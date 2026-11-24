Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στην έδρα της Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να επιστρέψει από την Ισπανία με μία ακόμη νίκη.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την επικράτηση με 87-72 απέναντι στη Ζάλγκιρις Κάουνας, σε ένα παιχνίδι στο οποίο παρουσίασαν καλή εικόνα και έφτασαν σε μία άνετη νίκη.

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Πλέον, καλούνται να αντιμετωπίσουν μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα, σε μία απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση.

Η Βαλένθια έχει παρουσιάσει πολύ καλό πρόσωπο στη φετινή διοργάνωση και θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την έδρα της.

Η αναμέτρηση Βαλένθια – Παναθηναϊκός θα μεταδοθεί στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.